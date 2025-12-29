logo_ukra

Зеленський розсміявся після цих слів Трампа про Путіна та Україну (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розсміявся після цих слів Трампа про Путіна та Україну (ВІДЕО)

Зеленський розсміявся після слів Дональда Трампа про "щедрість" Путіна і бажання Росії бачити успішну Україну.

29 грудня 2025, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито зацікавлена в "успішній Україні" та готова допомагати у її відбудові, викликала несподівану реакцію президента Володимира Зеленського. Відео з цього моменту швидко поширилося у соцмережах.

Зеленський розсміявся після цих слів Трампа про Путіна та Україну (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський у США. Фото: Reuters

Під час спільної пресконференції після переговорів журналісти запитали Трампа, чи обговорювалося з Путіним питання відповідальності Росії за відбудову України. У відповідь американський президент заявив, що Путін "допомагатиме", оскільки "Росія хоче бачити успішну Україну".

"Так, обговорював. Вони допомагатимуть. Росія допомагатиме. Росія хоче бачити успішну Україну. Хоча це звучить трохи дивно, але я пояснював президенту, що президент Путін був дуже щедрим у своєму ставленні до успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами", — сказав Трамп.

Ці слова, які контрастують із реальністю повномасштабної війни та руйнувань в Україні, помітно здивували Зеленського. На відео видно, як президент України спершу виглядає шокованим, а потім не стримує усмішки й сміху через абсурдність заяви.

Відео та фото з реакцією Зеленського на заяву Трампа, що Путін хоче бачити успішну Україну поширилося в мережі.

Зеленський розсміявся після цих слів Трампа про Путіна та Україну (ВІДЕО) - фото 2

Реакція Зеленського на заяву Трампа про успішну Україну та Путіна

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив попередження. Що буде, якщо мирний план щодо України провалиться.

Також "Коментарі" писали, що Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю з Зеленським 28 грудня.



