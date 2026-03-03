Зеленський домовився з ОАЕ про захист від ударів Ірану: деталі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Зеленського в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану", — зазначив Володимир Зеленський.

У заяві з посиланням на слова президента ОАЕ йдеться, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а й по будинках, молах і навіть мечетях.

"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя — це спільний пріоритет для всіх у світі", — акцентував Зеленський.

За його словами, у міжнародних дискусіях звучать різні підходи. Американська сторона розглядала варіант обміну територіями, тоді як Москва наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу. Київ вважає такі умови неприйнятними.

"Чому ми маємо обмінювати свою землю на щось інше, що так само є частиною нашої Батьківщини?", — наголосив президент.

