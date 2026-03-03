Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський окреслив принципову позицію щодо можливих домовленостей навколо Донбасу в межах переговорів із РФ та США. В інтерв’ю Corriere della Sera глава держави заявив: жодних обмінів української території не буде.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, у міжнародних дискусіях звучать різні підходи. Американська сторона розглядала варіант обміну територіями, тоді як Москва наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу. Київ вважає такі умови неприйнятними.

"Чому ми маємо обмінювати свою землю на щось інше, що так само є частиною нашої Батьківщини?", — наголосив президент.

Зеленський уточнив, що нинішній переговорний трек стосується лише Донбасу – приблизно 5800 квадратних кілометрів. Він погодився на дипломатичний шлях і прийняв пропозицію США щодо заморожування лінії фронту, попри неоднозначну реакцію всередині країни.

Водночас Росія відкинула цю модель і вимагає повного відведення українських сил. У відповідь американці запропонували створення демілітаризованих і вільних економічних зон по обидва боки. Київ наполіг на симетрії, але, за словами президента, Москва хоче таких зон лише з українського боку.

"Це чисте божевілля", — підкреслив він.

Глава держави також заявив, що не залишить Донбас і людей, які там живуть, та застеріг: виведення військ відкриє ворогу шлях углиб країни. Позиція Києва залишається незмінною – мир можливий, але не ціною територій і національної безпеки.

