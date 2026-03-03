logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями

Київ погодився на дипломатію й замороження фронту, але повне виведення військ та «односторонню демілітаризацію» назвав божевіллям

3 березня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський окреслив принципову позицію щодо можливих домовленостей навколо Донбасу в межах переговорів із РФ та США. В інтерв’ю Corriere della Sera глава держави заявив: жодних обмінів української території не буде.

Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, у міжнародних дискусіях звучать різні підходи. Американська сторона розглядала варіант обміну територіями, тоді як Москва наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу. Київ вважає такі умови неприйнятними. 

"Чому ми маємо обмінювати свою землю на щось інше, що так само є частиною нашої Батьківщини?", — наголосив президент.

Зеленський уточнив, що нинішній переговорний трек стосується лише Донбасу – приблизно 5800 квадратних кілометрів. Він погодився на дипломатичний шлях і прийняв пропозицію США щодо заморожування лінії фронту, попри неоднозначну реакцію всередині країни.

Водночас Росія відкинула цю модель і вимагає повного відведення українських сил. У відповідь американці запропонували створення демілітаризованих і вільних економічних зон по обидва боки. Київ наполіг на симетрії, але, за словами президента, Москва хоче таких зон лише з українського боку. 

"Це чисте божевілля", — підкреслив він.

Глава держави також заявив, що не залишить Донбас і людей, які там живуть, та застеріг: виведення військ відкриє ворогу шлях углиб країни. Позиція Києва залишається незмінною – мир можливий, але не ціною територій і національної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас. 

За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини