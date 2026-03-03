logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана: детали

Владимир Зеленский провел разговор с президентом ОАЭ, выразив соболезнования из-за гибели людей после ударов иранского режима

3 марта 2026, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном ситуацию на Ближнем Востоке и регионе Залива. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского в Telegram.

Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана: детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", — отметил Владимир Зеленский.

В заявлении со ссылкой на слова президента ОАЭ говорится, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, но и по домам, молам и даже мечетям.

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире", – акцентировал Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский очертил принципиальную позицию относительно возможных договоренностей вокруг Донбасса в рамках переговоров с РФ и США. В интервью Corriere della Sera глава государства заявил, что никаких обменов украинской территории не будет.

По его словам, в международных дискуссиях звучат разные подходы. Американская сторона рассматривала вариант обмена территориями, тогда как Москва настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса. Киев считает такие условия неприемлемыми.

"Почему мы должны обменивать свою землю на что-то другое, что так же является частью нашей Родины?", — подчеркнул президент.

Также издание "Комментарии" писало – Владимир Зеленский заявил о провале зимней кампании России, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры и деморализацию украинцев. По его словам, Кремль сделал ставку на холод как на оружие, пытаясь оставить города без света и тепла в самые суровые морозы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18148
Теги:

Новости

Все новости