Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана: детали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном ситуацию на Ближнем Востоке и регионе Залива. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", — отметил Владимир Зеленский.

В заявлении со ссылкой на слова президента ОАЭ говорится, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, но и по домам, молам и даже мечетям.

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире", – акцентировал Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский очертил принципиальную позицию относительно возможных договоренностей вокруг Донбасса в рамках переговоров с РФ и США. В интервью Corriere della Sera глава государства заявил, что никаких обменов украинской территории не будет.

По его словам, в международных дискуссиях звучат разные подходы. Американская сторона рассматривала вариант обмена территориями, тогда как Москва настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса. Киев считает такие условия неприемлемыми.

"Почему мы должны обменивать свою землю на что-то другое, что так же является частью нашей Родины?", — подчеркнул президент.

Также издание "Комментарии" писало – Владимир Зеленский заявил о провале зимней кампании России, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры и деморализацию украинцев. По его словам, Кремль сделал ставку на холод как на оружие, пытаясь оставить города без света и тепла в самые суровые морозы.



