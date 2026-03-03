Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном ситуацию на Ближнем Востоке и регионе Залива. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В заявлении со ссылкой на слова президента ОАЭ говорится, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, но и по домам, молам и даже мечетям.
