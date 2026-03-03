Путін зазнав фатальної поразки: Зеленський натякнув на перелом у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив про провал зимової кампанії Росії, спрямованої на знищення енергетичної інфраструктури та деморалізацію українців. За його словами, Кремль зробив ставку на холод як на зброю, намагаючись залишити міста без світла й тепла в найсуворіші морози.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на ефект паніки – очікувалося, що масовані удари по енергетиці спричинять внутрішній розкол, знизять підтримку армії та примусять Україну до поступок. Водночас ці розрахунки не справдилися.

Попри регулярні атаки на об’єкти генерації та розподілу електроенергії, енергетики змогли втримати систему. Українські військові продовжили виконувати бойові завдання, а суспільство продемонструвало стійкість і солідарність навіть у найскладніші періоди зими.

"Путін програв свою зимову операцію. Він бив по енергетиці у морози, намагався розколоти суспільство й зупинити армію. Але план провалився – разом із теплом повертається надія", — підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив внесок українських енергетиків, рятувальників і військових, які забезпечили стабільність критичної інфраструктури та захистили країну від найгірших сценаріїв.

Таким чином, чергова спроба Москви використати холод, як інструмент тиску, завершилася невдачею. Україна входить у весну з відновленою енергосистемою, бойовим духом та впевненістю у власних силах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас.

За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.



