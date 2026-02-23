Чи є ще можливість не допустити Третьої світової війни: Зеленський зробив тривожну заяву

Російський диктатор Володимир Путін уже веде третю світову війну. Тому немає сенсу вести розмови про те, що могло б не допустити її початку. Сьогодні єдиною відповіддю має бути сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити диктатора відступити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я вважаю, що Путін вже розпочав війну. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити. Не тому, що Росія не повинна перемогти, а тому що Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити те життя, яке люди обрали для себе", — наголосив він.

За його словами, Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабний глобальний конфлікт.

"Зупинити Путіна сьогодні та не допустити окупації України – це перемога для всього світу, тому що Путін не зупиниться в Україні", – додав президент.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна не вважає за можливе погодитися на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що США та Росія пропонують Україні відмовитись від 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський категорично відкинув такий сценарій.

За його словами, Москва брехатиме у будь-якому разі, оскільки Кремль піклується лише про власні інтереси.

