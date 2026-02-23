Чи є ще можливість не допустити Третьої світової війни: Зеленський зробив тривожну заяву

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін уже веде третю світову війну. Тому немає сенсу вести розмови про те, що могло б не допустити її початку. Сьогодні єдиною відповіддю має бути сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити диктатора відступити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабний глобальний конфлікт.
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна не вважає за можливе погодитися на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, що США та Росія пропонують Україні відмовитись від 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський категорично відкинув такий сценарій.
За його словами, Москва брехатиме у будь-якому разі, оскільки Кремль піклується лише про власні інтереси.
