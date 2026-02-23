logo

Зеленский упрекнул партнеров: что они не так делают по отношению к Путину

Президент Украины предупредил о риске глобальной войны и отверг любые территориальные уступки ради иллюзорного перемирия

23 февраля 2026, 07:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры должны сосредоточиться на жестком сдерживании России, а не искать способы умиротворить Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

Зеленский упрекнул партнеров: что они не так делают по отношению к Путину

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, попытки угодить Москве не принесут результата. 

Зеленский подчеркнул, что российское руководство руководствуется исключительно собственными интересами и не намерено добровольно завершать войну. В то же время он отметил: нежелание Кремля прекращать боевые действия не означает, что это невозможно – при условии достаточного международного давления.

Президент также заявил, что действия России уже стали началом Третьей мировой войны, однако именно Украина сегодня не позволяет конфликту перерасти в полномасштабное глобальное противостояние.

Отдельно Зеленский отверг сценарии территориальных уступок ради временной паузы в боевых действиях. По его словам, возможный отход с подконтрольных Киеву районов Донецкой области приведет к внутреннему расколу и оставит сотни тысяч граждан без защиты.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает на системные и долгосрочные гарантии безопасности со стороны США. Он отметил, что такие обязательства должны быть закреплены на уровне Конгресса и не зависеть от политической конъюнктуры или позиции конкретного президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-чиновники США только сейчас раскрывают карты: что на самом деле нужно Путину в Украине. эксперты детально проанализировали ситуацию.




