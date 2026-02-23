Есть ли еще возможность не допустить Третью мировую войну: Зеленский сделал тревожное заявление

Российский диктатор Владимир Путин уже ведет Третью мировую войну. Поэтому нет смысла вести разговоры о том, что бы могло не допустить ее начала. Сегодня единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить диктатора отступить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я считаю, что Путин уже начал войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя", — подчеркнул он.

По его словам, Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

"Остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины – это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине", – добавил президент.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина не считает возможным согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что США и Россия предлагают Украине отказаться от 20% территории Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский категорически отверг такой сценарий.

По его словам, Москва будет врать в любом случае, поскольку Кремль заботится только о собственных интересах.

