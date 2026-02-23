Зеленский вновь заговорил о территориальный уступках: на что готова Украина

Украина не считает возможным согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну. Такое заявление в интервью BBC сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отвечая на вопрос журналиста о том, что США и Россия предлагают Украине отказаться от 20% территории Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский категорически отверг такой сценарий.

По его словам, Москва будет врать в любом случае, поскольку Кремль заботится только о собственных интересах.

"Я не рассматриваю это просто как землю, или не только как это. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что это отступление разделило бы наше общество. Он (Путин – ред.) не хочет (заканчивать войну – ред.)", – отметил украинский лидер.

Глава государства также прокомментировал переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Зеленский отметил, что американцы "должны останавливать россиян, а не пытаться им угодить".

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от цели возвращения к границам 1991 года, однако признал, что сейчас армии не хватает оружия и людей для немедленного освобождения всех территорий военным путем.

По словам президента, сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей, миллионы людей, потому что российская армия большая, и украинцы всегда ценили жизнь каждого своего защитника.

