Хто очолить Офіс президента: джерела назвали прізвище
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто очолить Офіс президента: джерела назвали прізвище

За інформацією журналістів, претендента на посаду дехто в Офісі президента називає "власністю" Єрмака

30 грудня 2025, 23:18
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Новим керівником Офісу президента може стати нинішній уповноважений із санкційної політки Владислав Власюк. 

Хто очолить Офіс президента: джерела назвали прізвище

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Про це із посиланням на власні джерела в ОП повідомило видання ZN.UA.

За інформацією журналістів, в Офіс президента Власюка привела радниця Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися. 

"Згодом Власюк спрацювався з Єрмаком і в них вибудувалися близькі стосунки. Дехто в Офісі президента називає Власюка "власністю" Єрмака. З 2020 року — позаштатний радник ОПУ. Також Власюк є першим заступником керівника і першим секретарем міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком і вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ", — йдеться у публікації.

Із квітня 2022 року Владислав Власюк обіймає посаду секретаря Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола). Окрім того, із липня 2023 року він увійшов до наглядової ради "Сенс Банку".

Уповноваженим із санкційної політики президент Володимир Зеленський призначив Власюка у 2024 році. 

Як писав портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Він, зокрема, повідомив, що визначився із кандидатурою нового керівника Офісу президента. Інформацію про те, хто очолить ОПУ Зеленський пообіцяв оприлюднити згодом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський розповів, які кандидатури розглядає на посаду нового керівника Офісу президента. Зокрема, під час спілкування з журналістами він назвав претендентами на посаду п’ятьох людей. Йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, а також начальника ГУР Кирила Буданова та заступника керівника ОП Павла Палісу.  



Джерело: https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-viznachivsja-z-novim-holovoju-opu-znua-diznalosja-khto-zajme-mistse-jermaka.html
