Кто возглавит Офис президента: источники назвали фамилию

Новым руководителем Офиса президента может стать нынешний уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Об этом со ссылкой на собственные источники в ОП сообщило издание ZN.UA.

По информации журналистов, в Офис президента Власюка привела советница Андрея Ермака Дария Заривна, с которой они вместе учились.

"Впоследствии Власюк сработался с Ермаком, и у них выстроились близкие отношения. Некоторые в Офисе президента называют Власюка "собственностью" Ермака. С 2020 года – внештатный советник ОПУ. Также Власюк является первым замруководителя и первым секретарем межведомственной группы Task Force UA, занимающейся поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ", — говорится в публикации.

С апреля 2022 г. Владислав Власюк занимает должность секретаря Международной рабочей группы по санкциям против России (так называемая санкционная группа Ермака-Макфола). Кроме того, с июля 2023 года он вошел в наблюдательный совет "Сенс Банка".

Уполномоченным по санкционной политике президент Владимир Зеленский назначил Власюка в 2024 году.

Как писал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Он сообщил, что определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Информацию о том, кто возглавит ОПУ, Зеленский пообещал обнародовать впоследствии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пять человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.