Зеленський визначився із наступником Єрмака: що сказав президент

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Він, зокрема, повідомив про повідомив, що визначився із кандидатурою нового керівника Офісу президента.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про те, хто очолить ОПУ Зеленський пообіцяв оприлюднити згодом. Про це він сказав під час спілкування у чаті з журналістами.

Окрім того, Зеленський заявив, що очікуються зміни серед голів обласних військових адміністрацій на початку 2026 року.

"Я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників ОВА — зміни будуть на початку року, одразу на початку року", — сказав президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", Володимир Зеленський розповів, які кандидатури розглядає на посаду нового керівника Офісу президента. Зокрема, під час спілкування з журналістами він назвав претендентами на посаду п’ятьох людей. Йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, а також начальника ГУР Кирила Буданова та заступника керівника ОП Павла Палісу.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський підписав укази "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача" та "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України". Цими документами він вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу цих органів.

