Хто замінить Єрмака в ОП: Зеленський вперше назвав п’ятьох претендентів

Володимир Зеленський розповів, які кандидатури розглядає на посаду нового керівника Офісу президента.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, під час спілкування з журналістами він назвав претендентами на посаду п’ятьох людей.

Йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, а також начальника ГУР Кирила Буданова та заступника керівника ОП Павла Палісу.

За словами президента, стосовно Шмигаля та Федорова, то спочатку Верховна Рада має звільнити їх із нинішніх посад та призначити нових міністрів. Зеленський сказав, що не знає, хто міг би зараз замінити Федорова у Мінцифри.

"Там багато молодих, розумних людей. Може, Михайло і знайде альтернативу собі", – зазначив президент.

Складніша ситуація, за його словами, із Міністерством оборони адже "весь бюджет там, відповідальність там, армія там".

"Сьогодні це пріоритет номер один. І не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом із Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, до Мін’юсту і Міненерго", – сказав Зеленський.

Серед кандидатів на посаду керівника ОП він також згадав першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю. За словами президента, зараз дипломат активно допомагає йому у переговорному треку.

Розглядаються також кандидатури Павла Паліси та Кирила Буданова.

"Паліса – дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах. Але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього і він буде відволікатись, знову-таки, на війну", – сказав Зеленський.

Стосовно Буданова, то, на думку президента, він "може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур".

"Треба думати, тому що він все-таки займається розвідкою, значить треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО", — додав президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський підписав укази "Про зміну у складі Ставки Верховного Головнокомандувача" та "Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України". Цими документами він вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу цих органів.