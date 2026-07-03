Зеленського можуть перемогти тільки дві людини: хто не залишить жодного шансу президенту

В Україні активно обговорюють ймовірні президентські вибори — рейтинги, можливі союзи та домовленості. Однак варто зазначити, що законопроєкт про повоєнні вибори ще розробляють, нардепи наголошують, що вибори можливі тільки після завершення війни, що поки неможливо. Однак імена ймовірних кандидатів та прогнози — на слуху.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Політичний консультант Володимир Фесенко розповів, хто може обійти президента України Володимира Зеленського на президентських виборах. За його словами, серед усіх ймовірних кандидатів є лише дві людини.

“Зеленський зараз явно готується до виборів. Є всі ознаки того, що він піде на вибори. Однак є дві людини в країні, які можуть виграти вибори у Зеленського у другому турі. У першому турі Зеленський зараз (за соцопитуваннями, — ред.) на першому місці, але в другому турі його можуть перемогти Залужний і Буданов”, — зауважив експерт.

Інші кандидати, на думку Фесенка, не створять такої великої конкуренції — Порошенка українці не оберуть, Білецький ще мало впізнаваний. Щодо Усика, то, за словами експерта, без війни, у мирний час у нього міг бути шанс, як у Зеленського у 2019 році, однак зараз інша ситуація.

“Інші настрої, інші відчуття людей, тому що і війна не закінчилась, і післявоєнний період буде дуже складним. І потрібно, щоб на чолі держави були люди, які розуміються в безпекових питаннях, і розуміють, що з країною треба робити після війни. А тут приходить людина без жодного досвіду. Ні, думаю, що Усік може прийти до української політики, але це буде варіант схожий на Кличка — приміром, створити власну політичну силу”, — пояснив політолог.

За словами Фесенка, за Усика можуть проголосувати ті, хто не хоче обирати військових.

“Але на цей час, наскільки я знаю, Усик не є фаворитом. Тому або Залужний, або Буданов можуть виграти у Зеленського”, — зазначив він.

При цьому експерт уточнив, що у другому турі українці будуть голосувати не лише умовно за Залужного, але й проти Зеленського.

“Ті, хто не хочуть Зеленського, ті, хто хочуть нового президента, от вони будуть тоді голосувати. Тут неважливо, Залужний буде в другому турі чи Буданов, вони будуть голосувати за іншу кандидатуру. Як це було у 2019 році, в другому турі багато хто голосував не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка”, — зауважив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який шанс втратив Зеленський.