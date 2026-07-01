Чи можливі вибори під час війни: що в Раді розповіли про підготовку

В Україні знову заговорили про вибори. З’являється інформація, що нібито обговорюють у владних колах навіть варіант проведення виборів президента в Раді. Портал “Коментарі” дізнався у народного депутата Олександра Качури, чи можливі вибори під час війни і яким має бути повоєнне голосування. Політик підкреслив, що проведення виборів під час війни неможливе.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

“Це підтримують всі конституціоналісти, науковці, громадський сектор, який спеціалізується на виборчому законодавстві. Вони всі кажуть про те, що жодного проведення виборів під час дії воєнного стану бути не може”, — наголосив народний депутат.

Олександр Качура назвав дурнею чутки про вибори президента у Верховній Раді. Навіть теоретично для цього необхідно внести зміни в Конституцію, перед цим припинити воєнний стан потім провести дві сесії Верховної Ради, що технічно неможливо.

“Будь-яке перемир'я або мир передбачає завершення воєнного стану. Без завершення воєнного стану ніякі вибори проведені не можуть бути”, — наголосив політик.

Особливо важливе питання — напрацювання закону для проведення повоєнних виборів, адже виникне велика кількість технічних моментів та розбіжностей, які потрібно передбачити та врегулювати на законодавчому рівні.

“Організація повоєнних виборів — це величезний виклик для країни. Треба провести такі вибори, які будуть визнані нашими міжнародними партнерами, а головне — визнані українським суспільством. У суспільства буде великий запит на справедливість. Виклики, які постануть перед державою після війни, не можна порівняти ні з чим. Тому довіра до законодавчого органу, довіра до виконавчої влади, яка буде обрана законодавчою гілкою влади, довіра до майбутнього президента, повинна бути беззаперечною”, — зазначив політик.

За словами народного депутата, не може бути таких виборів, при яких не зможуть проголосувати українці за кордоном, а там десятки мільйонів громадян України. Також потрібно забезпечити реалізацію активного та пасивного виборчого права українським військовим, які зараз на фронті, зазначив нардеп.

Ці та багато інших питань необхідно врегулювати законом про повоєнні вибори. Приміром — голосування внутрішньо переміщених осіб.

“Кожна третя людина внутрішньо переміщена. Потрібно буде змінювати систему, адже чинне законодавство передбачає, що на парламентських виборах будуть відкриті виборчі списки в округах, які є в межах областей. А якщо переселенці з моєї рідної Сумщини тимчасово живуть на Закарпатті, чи буде створено можливість, щоб вони могли обрати своїх представників”, — пояснив Олександр Качура.

Є також проблема з виборчою інфраструктурою, адже війна принесла багато руйнувань, потрібне і розуміння кількості виборців. За словами народного депутата, необхідно оновити реєстр виборців, а для цього, скоріш за все, людям потрібно буде самим повідомляти, де вони проживають, адже державні реєстри не володіють цією інформацією. Це, наголосив народний депутат, лише окремі технічні питання, які потрібно усунути перед виборами, насправді ж їх набагато більше, що має бути враховано в законопроєкті.

“Сам законопроєкт буде голосуватися вже в момент, коли будуть зрозумілі строки завершення війни, тому що є багато нюансів, які будуть на це впливати та на які сьогодні відповіді немає”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про завершення війни в Україні.