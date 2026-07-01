Чи можливі вибори під час війни: що в Раді розповіли про підготовку

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Кречмаровская Наталия
В Україні знову заговорили про вибори. З’являється інформація, що нібито обговорюють у владних колах навіть варіант проведення виборів президента в Раді. Портал “Коментарі” дізнався у народного депутата Олександра Качури, чи можливі вибори під час війни і яким має бути повоєнне голосування. Політик підкреслив, що проведення виборів під час війни неможливе.
Вибори. Фото портал "Коментарі"
Олександр Качура назвав дурнею чутки про вибори президента у Верховній Раді. Навіть теоретично для цього необхідно внести зміни в Конституцію, перед цим припинити воєнний стан потім провести дві сесії Верховної Ради, що технічно неможливо.
Особливо важливе питання — напрацювання закону для проведення повоєнних виборів, адже виникне велика кількість технічних моментів та розбіжностей, які потрібно передбачити та врегулювати на законодавчому рівні.
За словами народного депутата, не може бути таких виборів, при яких не зможуть проголосувати українці за кордоном, а там десятки мільйонів громадян України. Також потрібно забезпечити реалізацію активного та пасивного виборчого права українським військовим, які зараз на фронті, зазначив нардеп.
Ці та багато інших питань необхідно врегулювати законом про повоєнні вибори. Приміром — голосування внутрішньо переміщених осіб.
Є також проблема з виборчою інфраструктурою, адже війна принесла багато руйнувань, потрібне і розуміння кількості виборців. За словами народного депутата, необхідно оновити реєстр виборців, а для цього, скоріш за все, людям потрібно буде самим повідомляти, де вони проживають, адже державні реєстри не володіють цією інформацією. Це, наголосив народний депутат, лише окремі технічні питання, які потрібно усунути перед виборами, насправді ж їх набагато більше, що має бути враховано в законопроєкті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про завершення війни в Україні.