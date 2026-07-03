Зеленского могут победить только два человека: кто не оставит ни одного шанса президенту

В Украине активно обсуждают вероятные президентские выборы – рейтинги, возможные союзы и договоренности. Однако следует отметить, что законопроект о послевоенных выборах еще разрабатывают, нардепы отмечают, что выборы возможны только после завершения войны , что пока невозможно. Однако имена вероятных кандидатов и прогнозы – на слуху.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Политический консультант Владимир Фесенко рассказал, кто может обойти президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах. По его словам, среди всех вероятных кандидатов есть только два человека.

"Зеленский сейчас явно готовится к выборам. Есть все признаки того, что он пойдет на выборы. Однако есть два человека в стране, которые могут выиграть выборы у Зеленского во втором туре. В первом туре Зеленский сейчас (по соцопросам — ред.) на первом месте, но во втором туре его могут победить Залужный и Буданов”, – отметил эксперт.

Другие кандидаты, по мнению Фесенко, не создадут столь большой конкуренции — Порошенко украинцы не выберут, Белецкий еще мало узнаваем. Что касается Усика, то, по словам эксперта, без войны, в мирное время у него мог быть шанс, как у Зеленского в 2019 году, но сейчас другая ситуация.

"Другие настроения, другие ощущения людей, потому что и война не закончилась, и послевоенный период будет очень сложным. И нужно, чтобы во главе государства были люди, которые разбираются в вопросах безопасности, и понимают, что со страной надо делать после войны. А тут приходит человек без всякого опыта. Нет, думаю, что Усик может прийти в украинскую политику, но это будет вариант, похожий на Кличко — например, создать собственную политическую силу”, — объяснил политолог.

По словам Фесенко, за Усика могут проголосовать те, кто не хочет выбирать военных.

"Но в настоящее время, насколько я знаю, Усик не является фаворитом. Поэтому или Залужный, или Буданов могут выиграть у Зеленского", — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что во втором туре украинцы будут голосовать не только условно за Залужного, но и против Зеленского.

"Те, кто не хочет Зеленского, кто хочет нового президента, вот они будут тогда голосовать. Здесь неважно, Залужный будет во втором туре или Буданов, они будут голосовать за другую кандидатуру. Как это было в 2019 году, во втором туре многие голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой шанс упустил Зеленский.