Зеленський втратив єдиний шанс: що пішло не за планом президента

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Кречмаровская Наталия
Тема виборів в Україні актуальна — повідомляють, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з потенційними конкурентами.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Однак, як розповів народний депутат Ярослав Железняк, ця ідея повністю провалилася і не через безпекову ситуацію.
Нардеп, посилаючись на статтю в “Українській правді”, пояснив, що причиною повернення до теми виборів стали рейтинги. Вперше за багато місяців соціологія зафіксувала хоч і невелике, але стабільне зростання підтримки.
Зазначається, що позитивна динаміка так сильно надихнула Зеленського, що команда серйозно обговорювала можливість провести президентські вибори вже наприкінці осені цього року. Логіка, як зазначають журналісти, проста — поки рейтинг зростає, варто спробувати скористатися моментом і переобратися ще до того, як політична ситуація знову модифікується.
Однак головні проблеми у реалізації цього плану — конкуренти, небажання ворога робити будь-яке перемир'я та суто технічна неможливість підготуватися до виборів у такий короткий термін. Політик зазначив, що зупинилися на двох перших — про технічну сторону навіть не думали.
За словами нардепа, Залужний має погані відносини з президентом Зеленським як політик, і піде на вибори. У нього непогані шанси на перемогу, тож ідея якось домовитись провалилась, зазначив парламентар. Ймовірно піде на вибори і керівник Офісу президента Кирило Буданов. А така ситуація навіть в різних варіаціях не дасть чинному президенту 100% перемоги. До того ж, не вдалося домовитися про припинення вогню ні з ворогом, ні з американською стороною. А при гарячій фазі війни провести голосування буде неможливо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, Зеленський ще хоче влади.