Зеленський втратив єдиний шанс: що пішло не за планом президента

Тема виборів в Україні актуальна — повідомляють, що президент України Володимир Зеленський зустрічався з потенційними конкурентами.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Однак, як розповів народний депутат Ярослав Железняк, ця ідея повністю провалилася і не через безпекову ситуацію.

“Зеленський піде на вибори, якщо буде переконаний на своїй перемозі. Всі ці розповіді про безпекову ситуацію, як будуть голосувати військові, люди за кордоном, їх не цікавлять. Головне, щоб вони перемогли”, — пояснив політик.

Нардеп, посилаючись на статтю в “Українській правді”, пояснив, що причиною повернення до теми виборів стали рейтинги. Вперше за багато місяців соціологія зафіксувала хоч і невелике, але стабільне зростання підтримки.

Зазначається, що позитивна динаміка так сильно надихнула Зеленського, що команда серйозно обговорювала можливість провести президентські вибори вже наприкінці осені цього року. Логіка, як зазначають журналісти, проста — поки рейтинг зростає, варто спробувати скористатися моментом і переобратися ще до того, як політична ситуація знову модифікується.

“Тут я дам декілька важливих аспектів. Була ідея, що давайте у вересні, бо у ворога будуть теж вибори, влаштуємо виборче перемир'я. Тобто ми свої вибори проводимо, вони свої. Тут у президента є відповідь, чому саме коротка кампанія і чому вона відбувається під час війни. І скажуть нам, що на нас тисне Трамп, Європа, і це єдина можливість провести вибори. Ну і таким чином скоротять відповідно виборчий період до 45 чи 60 днів, щоб дало єдиний шанс перемогти президенту”, — пояснив Железняк.

Однак головні проблеми у реалізації цього плану — конкуренти, небажання ворога робити будь-яке перемир'я та суто технічна неможливість підготуватися до виборів у такий короткий термін. Політик зазначив, що зупинилися на двох перших — про технічну сторону навіть не думали.

За словами нардепа, Залужний має погані відносини з президентом Зеленським як політик, і піде на вибори. У нього непогані шанси на перемогу, тож ідея якось домовитись провалилась, зазначив парламентар. Ймовірно піде на вибори і керівник Офісу президента Кирило Буданов. А така ситуація навіть в різних варіаціях не дасть чинному президенту 100% перемоги. До того ж, не вдалося домовитися про припинення вогню ні з ворогом, ні з американською стороною. А при гарячій фазі війни провести голосування буде неможливо.

“Тепер ви розумієте, що в їх голові відповідно тільки вибори та рейтинг. Очікуєте чергову зимову тисячу чи якусь таку історію, тому що це теж завжди йде по одному і ж самому сценарію”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, Зеленський ще хоче влади.



