В Україні зробили черговий крок до проведення виборів: Арахамія повідомив про рішення ЦВК

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив нові деталі підготовки до можливого проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Центральна виборча комісія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, 23 грудня вперше за час повномасштабної війни було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія, повідомив Арахамія у соцмережах.

"Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації", — зазначив нардеп.

За словами Арахамії, оновлення реєстру виборців є однією з головних умов проведення будь-яких виборів.

"Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо", — додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори в Україні під час війни. Однак, напрацьований робочою групою закон буде використаний одноразово.

Спікер парламенту також зауважив, що робоча група має відповісти на багато питань. У тому числі слід вирішити проблеми голосування на окупованих територіях, створення виборчих дільниць за кордоном, участь міжнародних спостерігачів під час виборів. Важливо також забезпечити право голосу для військових.

Як писало видання "Коментарі", проведення виборів в Україні за чинного режиму воєнного стану наразі є юридично неможливим. Для старту будь-якого виборчого процесу Верховна Рада має не лише внести зміни до виборчого законодавства, а й врегулювати низку пов’язаних правових колізій, заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.