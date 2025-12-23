В Украине сделали очередной шаг к проведению выборов: Арахамия сообщил о решении ЦИК

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил новые детали подготовки к возможному проведению выборов в Украине в условиях военного положения.

Центральная избирательная комиссия. Фото: из открытых источников

По его словам, 23 декабря впервые за время полномасштабной войны была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия, сообщил Арахамия в соцсетях.

"Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие — его актуализации", — отметил нардеп.

По словам Арахамии, обновление реестра избирателей является одним из главных условий проведения любых выборов.

"Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", – добавил Арахамия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, рабочая группа подготовит законопроект, который позволит провести демократические выборы в Украине во время войны. Однако наработанный рабочей группой закон будет использован единовременно.

Спикер парламента также отметил, что рабочая группа должна ответить на многие вопросы. Среди них следует решить проблемы голосования на оккупированных территориях, создание избирательных участков за границей, участие международных наблюдателей во время выборов. Важно также обеспечить право голоса для военных.

Как писало издание "Комментарии", проведение выборов в Украине при действующем режиме военного положения сейчас юридически невозможно. Для старта любого избирательного процесса Верховная Рада должна не только внести изменения в избирательное законодательство, но и урегулировать ряд связанных правовых коллизий, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.