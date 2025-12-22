Стефанчук заявив про «одноразовий» закон про вибори під час війни

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори в Україні під час війни.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: з відкритих джерел

Однак, за його словами, напрацьований робочою групою закон буде використаний одноразово.

"Я точно знаю, що ця робоча група напрацює той документ, який дасть можливість провести не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори", — сказав Стефанчук під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

Спікер парламенту також зауважив, що робоча група має відповісти на багато питань. У тому числі слід вирішити проблеми голосування на окупованих територіях, створення виборчих дільниць за кордоном, участь міжнародних спостерігачів під час виборів. Важливо також забезпечити право голосу для військових.

Як повідомляв портал "Коментарі", проведення виборів в Україні за чинного режиму воєнного стану наразі є юридично неможливим. Для старту будь-якого виборчого процесу Верховна Рада має не лише внести зміни до виборчого законодавства, а й врегулювати низку пов’язаних правових колізій, заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

За його словами, питання виборів перебуває насамперед у політичній площині, тоді як ЦВК діятиме виключно в межах рішень, ухвалених парламентом. Водночас чинна нормативна база не дозволяє говорити про вибори без комплексних законодавчих змін. Дубовик наголосив, що воєнний стан не може бути скасований частково – зокрема лише в частині виборів.

Як раніше писало видання "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення волевиявлення в Україні припинили удари углиб території країни.