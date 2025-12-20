logo_ukra

Чи можливі вибори під час війни: у ЦВК дали остаточну відповідь
НОВИНИ

Чи можливі вибори під час війни: у ЦВК дали остаточну відповідь

У ЦВК натякнули, що без зміни законодавства для проведення виборів під час війни точно не обійтись

20 грудня 2025, 10:12
Проведення виборів в Україні за чинного режиму воєнного стану наразі є юридично неможливим. Для старту будь-якого виборчого процесу Верховна Рада має не лише внести зміни до виборчого законодавства, а й врегулювати низку пов’язаних правових колізій. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Чи можливі вибори під час війни: у ЦВК дали остаточну відповідь

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, питання виборів перебуває насамперед у політичній площині, тоді як ЦВК діятиме виключно в межах рішень, ухвалених парламентом. Водночас чинна нормативна база не дозволяє говорити про вибори без комплексних законодавчих змін. Дубовик наголосив, що воєнний стан не може бути скасований частково – зокрема лише в частині виборів.

Він підкреслив, що законодавчі зміни мають бути системними, аби не порушити функціонування всієї правової системи держави. Адже виконання багатьох рішень і законів прив’язане саме до дати завершення воєнного стану. Окремим викликом залишається питання поєднання виборчого процесу з триваючою мобілізацією.

Також заступник голови ЦВК нагадав, що Конституція України прямо забороняє проведення парламентських виборів у період війни. Водночас, оцінюючи технічну готовність до можливого голосування в майбутньому, він зазначив, що стан виборчої інфраструктури на підконтрольних територіях загалом задовільний, хоча війна й завдала значних збитків.

За оцінками ЦВК, від 20 до 25% виборчих дільниць розташовані в пошкоджених будівлях, а в прифронтових районах цей показник ще вищий. Проте проблему можна вирішувати шляхом перенесення дільниць або використання тимчасових споруд, зокрема МАФів. За словами Дубовика, за наявності необхідних передумов державні та місцеві органи влади зможуть забезпечити організацію голосування, попри наявні виклики зі зв’язком та матеріальним забезпеченням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення волевиявлення в Україні припинили удари углиб території країни. Про це господар Кремля заявив під час "прямої лінії" 19 грудня.




Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/vibori-pislya-viyni-ta-referendum-teritoriyi-1766182936.html
