Чому Зеленський заговорив про вибори: чи можуть вони відбутися навіть попри війну

Вибори в Україні можуть відбутися навіть без підписання мирного договору про припинення війни в Україні, але з обов'язковою умовою забезпечення перемир'я з належним рівнем безпеки. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Fox News" зробив президент України Володимир Зеленський. Чому саме зараз з’явилися такі заяви влади? Чи можуть вибори таки відбутися у найближчому майбутньому? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

На Банковій почали готувати запасний вихід

Політолог Володимир Цибулько вважає, що заява Володимира Зеленського про вибори ще до закінчення війни – це не раптова “відкритість до демократії”, а сигнал, що на Банковій почали готувати запасний вихід. Або він отримав гарантії безпеки від переслідувань для себе та Андрія Єрмака, або ж партнерські спецслужби мають такий масив компромату, що залишити його при владі стає ризиком. Тому простіше піти раніше, зберігши контрольований сценарій.

"Вибори без мирного договору, але з перемир’ям і “належним рівнем безпеки”, виглядають як політична страховка – механізм перевести владу в новий формат без прямого краху. Чому саме зараз? Бо довіра суспільства зруйнована, а Заходу потрібна зрозуміла й легітимна конструкція", – зазначив політолог.

Що ж до того, чи можуть вибори відбутися найближчим часом, то Володимир Цибулько говорить, якщо вікно домовленостей із партнерами дійсно відкрито, то так – навіть попри війну. Інакше ця заява залишиться лише грою на випередження, щоб зберегти позиції у переговорах.

Головне для влади – це якось домовитися з країнами-партнерами

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначив, що Володимир Зеленський цілком не випадково на зустрічі з депутатами монобільшості відверто натякнув, що готовий балотуватися на другий президентський термін.

"Те, що Володимир Зеленський піде на вибори – це та ще новина. Приблизно такої ж сенсаційності, як твердження, що вночі темно, але нагадаю, що головною проблемою майбутніх виборів в Україні з точки зору ОП є не припинення бойових дій. І не складність залучення до голосування військових з фронту та українських переселенців з усього світу. Ні, головна складність – це якось домовитися з країнами-партнерами, що вони визнають легітимність виборів, на яких з результатом за 70% переможе чинний президент Володимир Зеленський", – зазначив експерт.

На його думку, якщо у владі поки що не голосно, але заговорили про вибори, то виходить, взаєморозуміння щодо майбутнього виборного тріумфу Зеленського вже досягнуто. Принаймні такі думки з’являються. При цьому політтехнолог допускає і той варіант, що влада, як зазвичай, розпочне процес, сподіваюсь на чудо та вдачу.

"Особисто для мене сценарій, коли на Банковій залишиться чинна влада, означає, що будуть поховані всі зловживання на війні та у ВПК, а до них в умовах демонстративної безкарності додадуться ще нові – на відновленні зруйнованого. А це для європейської України навіть критичніше, ніж ракетно-дронові бомбардування критичної інфраструктури", – констатував політтехнолог.

