Чому Зеленський заговорив про вибори: чи можуть вони відбутися навіть попри війну

Кравцев Сергей
Вибори в Україні можуть відбутися навіть без підписання мирного договору про припинення війни в Україні, але з обов'язковою умовою забезпечення перемир'я з належним рівнем безпеки. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Fox News" зробив президент України Володимир Зеленський. Чому саме зараз з’явилися такі заяви влади? Чи можуть вибори таки відбутися у найближчому майбутньому? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
Політолог Володимир Цибулько вважає, що заява Володимира Зеленського про вибори ще до закінчення війни – це не раптова “відкритість до демократії”, а сигнал, що на Банковій почали готувати запасний вихід. Або він отримав гарантії безпеки від переслідувань для себе та Андрія Єрмака, або ж партнерські спецслужби мають такий масив компромату, що залишити його при владі стає ризиком. Тому простіше піти раніше, зберігши контрольований сценарій.
Що ж до того, чи можуть вибори відбутися найближчим часом, то Володимир Цибулько говорить, якщо вікно домовленостей із партнерами дійсно відкрито, то так – навіть попри війну. Інакше ця заява залишиться лише грою на випередження, щоб зберегти позиції у переговорах.
Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначив, що Володимир Зеленський цілком не випадково на зустрічі з депутатами монобільшості відверто натякнув, що готовий балотуватися на другий президентський термін.
На його думку, якщо у владі поки що не голосно, але заговорили про вибори, то виходить, взаєморозуміння щодо майбутнього виборного тріумфу Зеленського вже досягнуто. Принаймні такі думки з’являються. При цьому політтехнолог допускає і той варіант, що влада, як зазвичай, розпочне процес, сподіваюсь на чудо та вдачу.
