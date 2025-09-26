Почему Зеленский заговорил о выборах: могут ли они состояться даже несмотря на войну

Выборы в Украине могут пройти даже без подписания мирного договора о прекращении войны в Украине, но с обязательным условием обеспечения перемирия с надлежащим уровнем безопасности. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский. Почему именно сейчас появились подобные заявления власти? Могут ли выборы состояться в ближайшем будущем? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

На Банковой начали готовить запасной выход

Политолог Владимир Цибулько считает, что заявление Владимира Зеленского о выборах еще до окончания войны – это не внезапная открытость к демократии, а сигнал, что на Банковой начали готовить запасной выход. Либо он получил гарантии безопасности от преследований для себя и Андрея Ермака, либо партнерские спецслужбы имеют такой массив компромата, что оставить его у власти становится риском. Потому проще уйти раньше, сохранив контролируемый сценарий.

"Выборы без мирного договора, но с перемирием и надлежащим уровнем безопасности, выглядят как политическая страховка – механизм перевести власть в новый формат без прямого краха. Почему сейчас? Потому что доверие общества разрушено, а Западу нужна ясная и легитимная конструкция", – отметил политолог.

Что касается того, могут ли выборы состояться в ближайшее время, то Владимир Цыбулько говорит, если окно договоренностей с партнерами действительно открыто, то да – даже несмотря на войну. В противном случае это заявление останется только игрой на опережение, чтобы сохранить позиции в переговорах.

Главное для власти – это как-то договориться со странами-партнерами

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что Владимир Зеленский совершенно не случайно на встрече с депутатами монобольшинства откровенно намекнул, что готов баллотироваться на второй президентский срок.

"То, что Владимир Зеленский пойдет на выборы – это новость. Приблизительно такой же сенсационности, как утверждение, что ночью темно, но напомню, что главной проблемой предстоящих выборов в Украине с точки зрения ОП является не прекращение боевых действий. И не сложность вовлечения в голосование военных с фронта и украинских переселенцев со всего мира. Нет, главная сложность – это как-то договориться со странами-партнерами, что они признают легитимность выборов, на которых с результатом 70% победит действующий президент Владимир Зеленский", – отметил эксперт.

По его мнению, если во власти пока не громко, но заговорили о выборах, значит, взаимопонимание относительно предстоящего выборного триумфа Зеленского уже достигнуто. По крайней мере, такие мнения появляются. При этом политтехнолог допускает и тот вариант, что власть, как обычно, начнет процесс, надеюсь на чудо и нрав.

"Лично для меня сценарий, когда на Банковой останется действующая власть, означает, что будут похоронены все злоупотребления на войне и ВПК, а к ним в условиях демонстративной безнаказанности прибавятся еще новые – на восстановлении разрушенного. А это для европейской Украины даже более критично, чем ракетно-дроновые бомбардировки критической инфраструктуры", – констатировал политтехнолог.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский назвал компромисс по территориям, к которому готова Украина.



