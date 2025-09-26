Почему Зеленский заговорил о выборах: могут ли они состояться даже несмотря на войну

Рубрики
Кравцев Сергей
Выборы в Украине могут пройти даже без подписания мирного договора о прекращении войны в Украине, но с обязательным условием обеспечения перемирия с надлежащим уровнем безопасности. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский. Почему именно сейчас появились подобные заявления власти? Могут ли выборы состояться в ближайшем будущем? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог Владимир Цибулько считает, что заявление Владимира Зеленского о выборах еще до окончания войны – это не внезапная открытость к демократии, а сигнал, что на Банковой начали готовить запасной выход. Либо он получил гарантии безопасности от преследований для себя и Андрея Ермака, либо партнерские спецслужбы имеют такой массив компромата, что оставить его у власти становится риском. Потому проще уйти раньше, сохранив контролируемый сценарий.
Что касается того, могут ли выборы состояться в ближайшее время, то Владимир Цыбулько говорит, если окно договоренностей с партнерами действительно открыто, то да – даже несмотря на войну. В противном случае это заявление останется только игрой на опережение, чтобы сохранить позиции в переговорах.
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что Владимир Зеленский совершенно не случайно на встрече с депутатами монобольшинства откровенно намекнул, что готов баллотироваться на второй президентский срок.
По его мнению, если во власти пока не громко, но заговорили о выборах, значит, взаимопонимание относительно предстоящего выборного триумфа Зеленского уже достигнуто. По крайней мере, такие мнения появляются. При этом политтехнолог допускает и тот вариант, что власть, как обычно, начнет процесс, надеюсь на чудо и нрав.
