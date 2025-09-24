Зеленський допустив проведення виборів ще до закінчення війни: що заявив

Рубрики
Вибори в Україні можуть відбутися навіть без підписання мирного договору про припинення війни в Україні, але з обов'язковою умовою забезпечення перемир'я з належним рівнем безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Fox News" зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
На уточнююче питання журналіста щодо можливості проведення виборів, Зеленський зазначив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів.
Президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не лише нейтральні, а й такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.
