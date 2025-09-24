Зеленський допустив проведення виборів ще до закінчення війни: що заявив

Вибори в Україні можуть відбутися навіть без підписання мирного договору про припинення війни в Україні, але з обов'язковою умовою забезпечення перемир'я з належним рівнем безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю телеканалу "Fox News" зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", — заявив президент.

На уточнююче питання журналіста щодо можливості проведення виборів, Зеленський зазначив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.

"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом із нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", — додав український лідер.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів.

Президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не лише нейтральні, а й такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.

Глава держави зазначив, що у нього відбулася хороша розмова з президентом Трампом.



