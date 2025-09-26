Зеленський назвав компроміс по територіях, до якого готова Україна

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський готовий до компромісу у територіальному питанні щодо України. За його словами, якщо наші військові не можуть повернути окуповані регіони силою, це можливо зробити в майбутньому, але за допомогою дипломатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив в інтерв'ю "The Axios Show". Водночас гарант назвав трагедією викрадення Росією дітей.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Також президент не залишив без уваги українських дітей, які були вивезені на територію країни-агресора. За його словами, держава не мала можливості перешкодити цим протизаконним діям, але вона обов'язково поверне їх додому.
