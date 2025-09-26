Зеленський назвав компроміс по територіях, до якого готова Україна

Глава української держави Володимир Зеленський готовий до компромісу у територіальному питанні щодо України. За його словами, якщо наші військові не можуть повернути окуповані регіони силою, це можливо зробити в майбутньому, але за допомогою дипломатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив в інтерв'ю "The Axios Show". Водночас гарант назвав трагедією викрадення Росією дітей.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо ми не можемо повернути силою території, то ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це гарний компроміс", – наголосив він.

Також президент не залишив без уваги українських дітей, які були вивезені на територію країни-агресора. За його словами, держава не мала можливості перешкодити цим протизаконним діям, але вона обов'язково поверне їх додому.

"Я хочу, щоб вони були щасливі. І, звичайно, я хочу, щоб їх повернули в Україну. І мені дуже шкода, що ми не мали достатньо сили, щоб не дати росіянам можливості викрасти їх. Але ми повернемо їх до їхньої рідної країни, до їхніх родичів. Це дуже важливо. І, звичайно, це залежить від їхньої волі". з ними зараз", – наголосив Володимир Зеленський.

