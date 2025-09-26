logo_ukra

Зеленський назвав компроміс по територіях, до якого готова Україна
НОВИНИ

Зеленський назвав компроміс по територіях, до якого готова Україна

Президент допустив дипломатичний шлях для врегулювання війни в Україні

26 вересня 2025, 13:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський готовий до компромісу у територіальному питанні щодо України. За його словами, якщо наші військові не можуть повернути окуповані регіони силою, це можливо зробити в майбутньому, але за допомогою дипломатії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер заявив в інтерв'ю "The Axios Show". Водночас гарант назвав трагедією викрадення Росією дітей.

Зеленський назвав компроміс по територіях, до якого готова Україна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо ми не можемо повернути силою території, то ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це гарний компроміс", – наголосив він.

Також президент не залишив без уваги українських дітей, які були вивезені на територію країни-агресора. За його словами, держава не мала можливості перешкодити цим протизаконним діям, але вона обов'язково поверне їх додому.

"Я хочу, щоб вони були щасливі. І, звичайно, я хочу, щоб їх повернули в Україну. І мені дуже шкода, що ми не мали достатньо сили, щоб не дати росіянам можливості викрасти їх. Але ми повернемо їх до їхньої рідної країни, до їхніх родичів. Це дуже важливо. І, звичайно, це залежить від їхньої волі". з ними зараз", – наголосив Володимир Зеленський.

