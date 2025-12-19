«Це точно передчасна річ»: експерт заявив про нову небезпеку для України

Експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера прокоментував ймовірність запровадження електронного голосування на виборах в Україні.

Андрій Магера. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз це "передчасно та небезпечно". Про це Магера сказав у коментарі телеканалу Київ 24.

"На сьогодні це точно передчасна річ, яка може створити надзвичайно велику кількість проблем — від втручання іноземних спецслужб до невизнання результатів виборів самим суспільством", — наголосив експерт.

Водночас Андрій Магера переконаний, що Україна рано чи пізно прийде до електронного голосування. Однак, на його думку, це стане можливим лише тоді, коли будуть повністю усунуті ризики зовнішнього впливу, гарантована таємниця волевиявлення і довіра громадян до результатів.

За словами експерта, нині таких умов немає, а поспіх у впровадженні цифрового голосування може спричинити глибоку політичну кризу.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський доручив народним депутатам розробити законопроєкт про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Ініціатива не передбачає підготовку до виборів, а стала реакцією на заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Проте мало хто може зрозуміти, що таке насправді вибори під час воєнного стану і чим це може загрожувати, розповів політолог Андрій Смолій.

