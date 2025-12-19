logo

«Это точно преждевременная вещь»: эксперт заявил о новой опасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это точно преждевременная вещь»: эксперт заявил о новой опасности для Украины

По словам Андрея Магеры, спешка во внедрении цифрового голосования может повлечь за собой глубокий политический кризис.

19 декабря 2025, 20:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера прокомментировал возможность введения электронного голосования на выборах в Украине.

«Это точно преждевременная вещь»: эксперт заявил о новой опасности для Украины

Андрей Магера. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас это преждевременно и опасно. Об этом Магера сказал в комментарии телеканалу "Киев 24".

"На сегодняшний день это точно преждевременная вещь, которая может создать чрезвычайно большое количество проблем — от вмешательства иностранных спецслужб до непризнания результатов выборов самим обществом", — подчеркнул эксперт.

В то же время, Андрей Магера убежден, что Украина рано или поздно придет к электронному голосованию. Однако, по его мнению, это станет возможным только тогда, когда будут полностью устранены риски внешнего влияния, гарантирована тайна волеизъявления и доверие граждан к результатам.

По словам эксперта, сейчас таких условий нет, а спешка во внедрении цифрового голосования может повлечь за собой глубокий политический кризис.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский поручил народным депутатам разработать законопроект о возможности проведения выборов во время военного положения. Инициатива не предусматривает подготовку к выборам, а явилась реакцией на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Однако мало кто может понять, что такое выборы во время военного положения и чем это может угрожать, рассказал политолог Андрей Смолий.

Читайте на портале "Комментарии" — более 50% граждан Украины убеждены, что проведение выборов возможно только после подписания окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования КМИС.



Источник: https://t.me/kyivtv/115142
