Стало відомо, скільки українців підтримують проведення виборів під час війни

Понад 50% громадян України переконані, що проведення виборів можливе лише після підписання остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження КМІС.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Водночас, лише 9% респондентів підтримують ідею проведення виборів вже зараз. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проходило з 26 листопада по 13 грудня.

Згідно з результатами дослідження лише 9% опитаних вважають, що вибори слід проводити ще до припинення вогню (у вересні цей показник становив 11%). Ще 25% респондентів підтримують проведення виборів у разі припинення бойових дій та отримання гарантій безпеки, що дещо більше порівняно з вереснем, коли таких було 22%.

Водночас більшість опитаних – 57% – наполягають на тому, що виборчий процес має відбутися лише після повного завершення війни та укладання мирної угоди.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що серед переважної більшості українців поки що немає запиту на проведення загальнонаціональних виборів до закінчення бойових дій.

Він також наголосив, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим, а його легітимність у суспільстві не ставиться під сумнів. Тому заклики до проведення виборів під час війни сприймаються громадськістю критично та розцінюються як спроби послабити державу.

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 547 респондентів віком від 18 років із усіх регіонів України, які перебувають під контролем української влади.

Варто зазначити, в ході цього ж опитування стало відомо, скільки українців проти "мирного плану", що включатиме виведення військ із Донбасу.



