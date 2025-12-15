Чому вибори під час війни можуть перетворитися у фарс: що вже насторожує

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський доручив народним депутатам розробити законопроєкт про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Ініціатива не передбачає підготовку до виборів, а стала реакцією на заяви Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Проте мало хто може зрозуміти, що таке насправді вибори під час воєнного стану і чим це може загрожувати. Про це розповів політолог Андрій Смолій.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, перший момент на який варто звернути увагу – це відсутність реальної конкуренції. Відсутність реальних кандидатів та партій. Ті, хто захоче балотуватись – просто не зможуть це зробити, адже сотні тисяч людей у нас на фронті.
За словами політолога, другий важливий момент – непропорційність доступу ЗМІ.
Він додає, люди на фронті проголосувати не зможуть. До того ж, мільйони ВПО. Проголосувати не зможуть через технічні причини.
Андрій Смолій припускає, що вибори ризикують перетворитися на пропаганду марафону, недоступність голосування та недопуск потенційних кандидатів чи партій. Вибори без вибору.
