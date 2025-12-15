Чому вибори під час війни можуть перетворитися у фарс: що вже насторожує

Президент України Володимир Зеленський доручив народним депутатам розробити законопроєкт про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Ініціатива не передбачає підготовку до виборів, а стала реакцією на заяви Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Проте мало хто може зрозуміти, що таке насправді вибори під час воєнного стану і чим це може загрожувати. Про це розповів політолог Андрій Смолій.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, перший момент на який варто звернути увагу – це відсутність реальної конкуренції. Відсутність реальних кандидатів та партій. Ті, хто захоче балотуватись – просто не зможуть це зробити, адже сотні тисяч людей у нас на фронті.

За словами політолога, другий важливий момент – непропорційність доступу ЗМІ.

"Хіба можливо проводити вибори, коли у нас "Єдиний Марафон", без конкуренції ЗМІ?", – задається питанням Андрій Смолій.

Він додає, люди на фронті проголосувати не зможуть. До того ж, мільйони ВПО. Проголосувати не зможуть через технічні причини.

"Мільйони людей за кордоном – проголосувати реально не зможуть. Яка робота виборчих комісій під час тривог? Покинути бюлетені та йти в укриття? Чи переносити бюлетені в укриття? На реальну якісну підготовку виборчого процесу потрібно місяців 6. Про це прямо говорить ЦВК. А є ще територіальні та місцеві виборчі комісії, котрі в умовах війни потрібно сформувати "з нуля". Тобто це якийсь фарс", – зазначив експерт.

Андрій Смолій припускає, що вибори ризикують перетворитися на пропаганду марафону, недоступність голосування та недопуск потенційних кандидатів чи партій. Вибори без вибору.

