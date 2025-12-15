logo_ukra

Чому вибори під час війни можуть перетворитися у фарс: що вже насторожує

Наразі без відповіді є низка питань, без відповіді на які незрозуміло, як взагалі можна реально провести демократичні вибори

15 грудня 2025, 12:48
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський доручив народним депутатам розробити законопроєкт про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Ініціатива не передбачає підготовку до виборів, а стала реакцією на заяви Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Проте мало хто може зрозуміти, що таке насправді вибори під час воєнного стану і чим це може загрожувати. Про це розповів політолог Андрій Смолій.

Чому вибори під час війни можуть перетворитися у фарс: що вже насторожує

Експерт зазначив, перший момент на який варто звернути увагу – це відсутність реальної конкуренції. Відсутність реальних кандидатів та партій. Ті, хто захоче балотуватись – просто не зможуть це зробити, адже сотні тисяч людей у нас на фронті.

За словами політолога, другий важливий момент – непропорційність доступу ЗМІ. 

"Хіба можливо проводити вибори, коли у нас "Єдиний Марафон", без конкуренції ЗМІ?", – задається питанням Андрій Смолій. 

Він додає, люди на фронті проголосувати не зможуть. До того ж, мільйони ВПО. Проголосувати не зможуть через технічні причини. 

"Мільйони людей за кордоном – проголосувати реально не зможуть. Яка робота виборчих комісій під час тривог? Покинути бюлетені та йти в укриття? Чи переносити бюлетені в укриття? На реальну якісну підготовку виборчого процесу потрібно місяців 6. Про це прямо говорить ЦВК. А є ще територіальні та місцеві виборчі комісії, котрі в умовах війни потрібно сформувати "з нуля". Тобто це якийсь фарс", – зазначив експерт.

Андрій Смолій припускає, що вибори ризикують перетворитися на пропаганду марафону, недоступність голосування та недопуск потенційних кандидатів чи партій. Вибори без вибору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, скільки українців підтримують проведення виборів під час війни.




