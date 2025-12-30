Зеленский определился с преемником Ермака: что сказал президент

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Он, в частности, сообщил, что определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Информацию о том, кто возглавит ОПУ, Зеленский пообещал обнародовать впоследствии. Об этом он сказал во время общения с журналистами в чате.

Кроме того, Зеленский заявил, что ожидаются изменения среди глав областных военных администраций в начале 2026 года.

"Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА — изменения будут в начале года, сразу в начале года", — сказал президент.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пять человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины". Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Андрея Ермака, подчеркнув, что подобные решения являются нормальной практикой для демократических государств.