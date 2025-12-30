logo

BTC/USD

88172

ETH/USD

2964.39

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский определился с преемником Ермака: что сказал президент
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский определился с преемником Ермака: что сказал президент

Президент также анонсировал кадровые изменения среди руководства областных военных администраций

30 декабря 2025, 19:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения. Он, в частности, сообщил, что определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента.

Зеленский определился с преемником Ермака: что сказал президент

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Информацию о том, кто возглавит ОПУ, Зеленский пообещал обнародовать впоследствии. Об этом он сказал во время общения с журналистами в чате.

Кроме того, Зеленский заявил, что ожидаются изменения среди глав областных военных администраций в начале 2026 года.

"Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА — изменения будут в начале года, сразу в начале года", — сказал президент.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пять человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины". Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Андрея Ермака, подчеркнув, что подобные решения являются нормальной практикой для демократических государств.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости