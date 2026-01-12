logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Зеленський призначив нового заступника голови СБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

Іван Рудницький перед цим був головою Волинської ОВА

12 січня 2026, 22:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Служби безпеки України Івана Рудницького.

Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

Іван Рудницький. Фото: з відкритих джерел

До цього він очолював Волинську обласну військову адміністрацію. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. 

"Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України", — йдеться у документі. 

Попереднім указом президент звільнив Рудницького з посади голови Волинської ОВА, поклавши обов’язки керівника на Романа Романюка. 

Відомо, що Іван Рудницький є полковником СБУ, він працював з контррозвідкою. До призначення на посаду голови ОВА був начальником управління СБУ на Волині.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної військової адміністрації. Ним став Тарас Пастух, який з лютого 2025 року був заступником начальника ОВА.

Із 2014 року добровольцем приєднався до лав ЗСУ, служив у розвідувальній роті 128-ї гірськопіхотної бригади.  Після повномасштабного вторгнення РФ Тарас Пастух знову приєднався до 128-ї бригади. У липні 2022 року отримав тяжке поранення внаслідок підриву на протитанковій міні, йому ампутували частину кінцівки.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА. Начальницею Вінницької ОВА призначено Наталю Заболотну, керівником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа. Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич. А головою Чернівецької ОВА став Руслан Осипенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/442026-58029
Теги:

Новини

Всі новини