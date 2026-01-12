Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Служби безпеки України Івана Рудницького.

Іван Рудницький. Фото: з відкритих джерел

До цього він очолював Волинську обласну військову адміністрацію. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України", — йдеться у документі.

Попереднім указом президент звільнив Рудницького з посади голови Волинської ОВА, поклавши обов’язки керівника на Романа Романюка.

Відомо, що Іван Рудницький є полковником СБУ, він працював з контррозвідкою. До призначення на посаду голови ОВА був начальником управління СБУ на Волині.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної військової адміністрації. Ним став Тарас Пастух, який з лютого 2025 року був заступником начальника ОВА.

Із 2014 року добровольцем приєднався до лав ЗСУ, служив у розвідувальній роті 128-ї гірськопіхотної бригади. Після повномасштабного вторгнення РФ Тарас Пастух знову приєднався до 128-ї бригади. У липні 2022 року отримав тяжке поранення внаслідок підриву на протитанковій міні, йому ампутували частину кінцівки.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА. Начальницею Вінницької ОВА призначено Наталю Заболотну, керівником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа. Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич. А головою Чернівецької ОВА став Руслан Осипенко.