Зеленський призначив нових керівників чотирьох ОВА: що про них відомо

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох обласних військових адміністрацій.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА. Документи розміщено на сайті президента.

"Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення продовжимо", — сказав Зеленський у відеозверненні.

Вінницька область

Начальницею Вінницької ОВА призначено Наталю Заболотну, яка із серпня 2020 року була першим заступником начальника ОВА, а з 25 червня 2024 року фактично виконувала обов'язки голови після звільнення з посади Сергія Борзова.

Дніпропетровська область

Керівником Дніпропетровської ОВА призначено Олександра Ганжу. Раніше він очолював поліцію області.

Полтавська область

Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич. У червні 2021 року він був призначений першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації, а з січня 2023 року очолював цю РВА.

Чернівецька область

Головою Чернівецької ОВА став Руслан Осипенко. До цього він понад чотири роки очолював Національну поліцію у Донецькій області.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент України Володимир Зеленський уникнув конкретики щодо можливого нового призначення для колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, обмежившись двома словами. Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи розглядається для ексочільника МЗС Дмитра Кулеби нова посада у команді президента. На це він відповів коротко: "Не скажу".