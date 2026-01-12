Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил новым заместителем председателя Службы безопасности Украины Ивана Рудницкого.

Иван Рудницкий. Фото: из открытых источников

До этого он возглавлял Волынскую областную военную администрацию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Рудницкого Ивана Львовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

Предыдущим указом президент уволил Рудницкого с должности председателя Волынской ОВА, возложив обязанности руководителя на Романа Романюка.

Известно, что Иван Рудницкий полковник СБУ, он работал с контрразведкой. До назначения на должность главы ОВА был начальником управления СБУ на Волыни.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской областной военной администрации. Им стал Тарас Пастух, с февраля 2025 года являвшийся заместителем начальника ОВА.

С 2014 года добровольцем присоединился к рядам ВСУ, служил в разведывательной роте 128-й горнопехотной бригады. После полномасштабного вторжения РФ Тарас Пастух снова присоединился к 128-й бригаде. В июле 2022 года получил тяжелое ранение в результате подрыва на противотанковой мини, ему ампутировали часть конечности.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской ОВА. Начальницей Винницкой ОВА назначена Наталья Заболотная, руководителем Днепропетровской ОВА стал Александр Ганжа. Полтавскую ОВА возглавил Виталий Дьяковнич. А главой Черновицкой ОВА стал Руслан Осипенко.