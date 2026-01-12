logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Иван Рудницкий перед этим был председателем Волынской ОВА

12 января 2026, 22:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский назначил новым заместителем председателя Службы безопасности Украины Ивана Рудницкого.

Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Иван Рудницкий. Фото: из открытых источников

До этого он возглавлял Волынскую областную военную администрацию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Рудницкого Ивана Львовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

Предыдущим указом президент уволил Рудницкого с должности председателя Волынской ОВА, возложив обязанности руководителя на Романа Романюка.

Известно, что Иван Рудницкий полковник СБУ, он работал с контрразведкой. До назначения на должность главы ОВА был начальником управления СБУ на Волыни.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской областной военной администрации. Им стал Тарас Пастух, с февраля 2025 года являвшийся заместителем начальника ОВА.

С 2014 года добровольцем присоединился к рядам ВСУ, служил в разведывательной роте 128-й горнопехотной бригады. После полномасштабного вторжения РФ Тарас Пастух снова присоединился к 128-й бригаде. В июле 2022 года получил тяжелое ранение в результате подрыва на противотанковой мини, ему ампутировали часть конечности.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской ОВА. Начальницей Винницкой ОВА назначена Наталья Заболотная, руководителем Днепропетровской ОВА стал Александр Ганжа. Полтавскую ОВА возглавил Виталий Дьяковнич. А главой Черновицкой ОВА стал Руслан Осипенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/442026-58029
Теги:

Новости

Все новости