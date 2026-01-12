Тернопільську ОВА очолив колишній військовий: що відомо про Тараса Пастуха

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної військової адміністрації.

Тарас Пастух. Фото: з відкритих джерел

Ним став Тарас Пастух, який з лютого 2025 року був заступником начальника ОВА. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – йдеться у документі.

Відомо, що Тарасу Пастуху 47 років, він народився у Тернополі. У 2008-2010 роках був головою Бучацької районної державної адміністрації, а у 2006-2009 роках — депутатом Тернопільської обласної ради.

У 2014 році обраний до Верховної Ради восьмого скликання, представляв 163-й округ з центром у Тернополі, входив до фракції "Самопоміч".

Із 2014 року добровольцем приєднався до лав ЗСУ, служив у розвідувальній роті 128-ї гірськопіхотної бригади.

Після повномасштабного вторгнення РФ Тарас Пастух знову приєднався до 128-ї бригади. У липні 2022 року отримав тяжке поранення внаслідок підриву на протитанковій міні, йому ампутували частину кінцівки.

Новий голова Тернопільської ОВА одружений, виховує чотирьох дітей.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Полтавську, Чернівецьку, Вінницьку та Дніпропетровську ОВА.

Начальницею Вінницької ОВА призначено Наталю Заболотну, керівником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа. Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич. А головою Чернівецької ОВА став Руслан Осипенко.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент України Володимир Зеленський уникнув конкретики щодо можливого нового призначення для колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, обмежившись двома словами. Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи розглядається для ексочільника МЗС Дмитра Кулеби нова посада у команді президента. На це він відповів коротко: "Не скажу".