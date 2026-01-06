logo_ukra

BTC/USD

93883

ETH/USD

3226.02

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Зеленський підписав новий указ щодо Буданова та Іващенка
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський підписав новий указ щодо Буданова та Іващенка

Кирила Буданова введено до складу РНБО, натомість звідти виведено Олега Іващенка

6 січня 2026, 00:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони Кирила Буданова після того, як призначив його керівником Офісу президента. 

Зеленський підписав новий указ щодо Буданова та Іващенка

Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"До персонального складу РНБО введено Буданова Кирила Олексійовича — керівника Офісу президент України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться у документі. 

Разом з тим зі складу РНБО виведено Олега Іващенка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки, а тепер став начальником ГУР Міноборони. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України протягом приблизно місяця вів переговори з Кирилом Будановим, намагаючись переконати його погодитися на посаду керівника Офісу президента. За наявною інформацією, Буданов вагався через небажання залишати роботу, пов’язану з безпосереднім оперативним і "польовим" напрямком, на користь кабінетної діяльності.

Буданов традиційно віддає перевагу роботі, пов’язаній із безпековими операціями та реальними процесами на місцях, а не офісному управлінню. Саме це стало головною причиною його сумнівів щодо нового призначення. Водночас у політичних і безпекових колах його вважають однією з небагатьох фігур в українській владі, яка протягом усієї повномасштабної війни підтримувала робочі канали комунікації з російською стороною — зокрема з гуманітарних питань, включно з обмінами полоненими.

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни. Зокрема, керівником Офісу президента призначено Кирила Буданова. А Головне управління розвідки Міноборони очолив Олег Іващенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/all
Теги:

Новини

Всі новини