Зеленський підписав новий указ щодо Буданова та Іващенка

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони Кирила Буданова після того, як призначив його керівником Офісу президента.

Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"До персонального складу РНБО введено Буданова Кирила Олексійовича — керівника Офісу президент України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться у документі.

Разом з тим зі складу РНБО виведено Олега Іващенка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки, а тепер став начальником ГУР Міноборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України протягом приблизно місяця вів переговори з Кирилом Будановим, намагаючись переконати його погодитися на посаду керівника Офісу президента. За наявною інформацією, Буданов вагався через небажання залишати роботу, пов’язану з безпосереднім оперативним і "польовим" напрямком, на користь кабінетної діяльності.

Буданов традиційно віддає перевагу роботі, пов’язаній із безпековими операціями та реальними процесами на місцях, а не офісному управлінню. Саме це стало головною причиною його сумнівів щодо нового призначення. Водночас у політичних і безпекових колах його вважають однією з небагатьох фігур в українській владі, яка протягом усієї повномасштабної війни підтримувала робочі канали комунікації з російською стороною — зокрема з гуманітарних питань, включно з обмінами полоненими.

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни. Зокрема, керівником Офісу президента призначено Кирила Буданова. А Головне управління розвідки Міноборони очолив Олег Іващенко.