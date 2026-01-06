logo

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский подписал новый указ относительно Буданова и Иващенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подписал новый указ относительно Буданова и Иващенко

Кирилл Буданов введен в состав СНБО, зато оттуда выведен Олег Иващенко

6 января 2026, 00:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Кирилла Буданова после назначения его руководителем Офиса президента.

Зеленский подписал новый указ относительно Буданова и Иващенко

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"В персональный состав СНБО введен Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президент Украины. Этот указ вступает в силу с дня его опубликования", — говорится в документе.

Вместе с тем из состава СНБО выведен Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки, а теперь стал начальником ГУР Минобороны.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины в течение примерно месяца вел переговоры с Кириллом Будановым , пытаясь убедить его согласиться на должность руководителя Офиса президента. По имеющейся информации, Буданов затруднялся покидать работу, связанную с непосредственным оперативным и "полевым" направлением, в пользу кабинетной деятельности.

Буданов традиционно предпочитает работу, связанную с операциями по безопасности и реальными процессами на местах, а не офисному управлению. Именно это стало главной причиной его сомнений в новом назначении. В то же время в политических и кругах безопасности его считают одной из немногих фигур в украинской власти, которая на протяжении всей полномасштабной войны поддерживала рабочие каналы коммуникации с российской стороной — в том числе по гуманитарным вопросам, включая обмены пленными.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях. В частности, руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов. Главное же управление разведки Минобороны возглавил Олег Иващенко.



Источник: https://www.president.gov.ua/documents/all
