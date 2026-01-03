Як Зеленський умовляв Буданова йти в Офіс Президента

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент України протягом приблизно місяця вів переговори з Кирилом Будановим, намагаючись переконати його погодитися на посаду керівника Офісу президента. За наявною інформацією, Буданов вагався через небажання залишати роботу, пов’язану з безпосереднім оперативним і "польовим" напрямком, на користь кабінетної діяльності.
Зеленський місяць просив Буданова очолити ОП
Зазначається, що Буданов традиційно віддає перевагу роботі, пов’язаній із безпековими операціями та реальними процесами на місцях, а не офісному управлінню. Саме це стало головною причиною його сумнівів щодо нового призначення.
Водночас у політичних і безпекових колах його вважають однією з небагатьох фігур в українській владі, яка протягом усієї повномасштабної війни підтримувала робочі канали комунікації з російською стороною — зокрема з гуманітарних питань, включно з обмінами полоненими.
Аналітики припускають, що цей досвід і наявні контакти можуть відіграти важливу роль у разі активізації мирних переговорів. У такому разі Буданов може стати ключовою фігурою, здатною поєднати безпековий досвід, політичну довіру та переговорні можливості.