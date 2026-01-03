Як Зеленський умовляв Буданова йти в Офіс Президента

Президент України протягом приблизно місяця вів переговори з Кирилом Будановим, намагаючись переконати його погодитися на посаду керівника Офісу президента. За наявною інформацією, Буданов вагався через небажання залишати роботу, пов’язану з безпосереднім оперативним і "польовим" напрямком, на користь кабінетної діяльності.

Зеленський місяць просив Буданова очолити ОП

Зазначається, що Буданов традиційно віддає перевагу роботі, пов’язаній із безпековими операціями та реальними процесами на місцях, а не офісному управлінню. Саме це стало головною причиною його сумнівів щодо нового призначення.

Водночас у політичних і безпекових колах його вважають однією з небагатьох фігур в українській владі, яка протягом усієї повномасштабної війни підтримувала робочі канали комунікації з російською стороною — зокрема з гуманітарних питань, включно з обмінами полоненими.

Аналітики припускають, що цей досвід і наявні контакти можуть відіграти важливу роль у разі активізації мирних переговорів. У такому разі Буданов може стати ключовою фігурою, здатною поєднати безпековий досвід, політичну довіру та переговорні можливості.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський, за наявною інформацією, розглядає можливість звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка з нинішньої посади та його подальшого призначення на іншу ключову державну позицію.

Серед варіантів, які обговорюються, — очільник Служби зовнішньої розвідки або секретар Ради національної безпеки і оборони. За процедурою, призначення голови СБУ здійснюється Верховною Радою за поданням президента.

