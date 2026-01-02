logo_ukra

Призначення Буданова керівником ОП: Зеленський поставив крапку
commentss НОВИНИ Всі новини

Призначення Буданова керівником ОП: Зеленський поставив крапку

Іншим документом Іващенка Олега Івановича призначено начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України

2 січня 2026, 21:01
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни.

Призначення Буданова керівником ОП: Зеленський поставив крапку

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, керівником Офісу президента призначено Кирила Буданова. А Головне управління розвідки Міноборони очолив Олег Іващенко. Документи розміщено на сайті глави держави. 

"Призначити Кирила Олексійовича Буданова керівником Офісу президента Україна", — йдеться в одному з указів. 

Іншим документом Іващенка Олега Івановича призначено начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент Володимир Зеленський заявив, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відсьогодні продовжить служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України.

На зустрічі з президентом керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози.  За словами Зеленського, українська розвідка й надалі фокусується на зменшенні російського економічного потенціалу. Адже що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. 

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

Як повідомляв портал "Коментарі", після призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента очолити Головне управління розвідки Міноборони може нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Про це повідомляють джерел низки українських ЗМІ та народних депутатів. Зокрема, про це написав у соцмережах нардеп Ярослав Железняк. 



