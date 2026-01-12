Ще один голова ОВА чекає на звільнення: Івана Рудницького відправлять в СБУ

Невдовзі можуть звільнити голову ще однієї обласної військової адміністрації. Йдеться про Волинську ОВА.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Фото: з відкритих джерел

Її начальника Івана Рудницького планують призначити заступником голови Служби безпеки України. Про це повідомив у соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, сьогодні Кабмін має погодити звільнення з посади. Потім його призначать в СБУ президентським указом.

"Сам Рудницький є полковником СБУ, який працював з контррозвідкою. До призначення на посаду голови ОВА був начальником управління СБУ на Волині. Нагадаю, що це вже третє призначення заступника голови СБУ за тиждень", — зазначив Гончаренко.

Волинську ОВА Іван Рудницький очолює з листопада 2024 року.

Нагадаємо, видання "Коментарі" писало, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка та не підтримав його. За результатами голосування семеро членів комітету висловилися за звільнення, шестеро проголосували проти, ще двоє утрималися. Таким чином, більшість голосів рішення не набрало, і комітет не рекомендує виносити це питання на розгляд парламенту.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький оцінив кадрові зміни в Службі безпеки України після відставки Василя Малюка, наголосивши, що попри ризики для обороноздатності країни, в СБУ вдалося зберегти професійне ядро.

За його словами, відставку Малюка можна розцінювати як ослаблення оборонних можливостей держави, однак водночас служба не втратила найбільш досвідчених і результативних фахівців. Саме це коло, за словами Білецького, відповідало за розробку та реалізацію найрезонансніших і найефективніших спецоперацій останніх років.