Подання Зеленського під загрозою: комітет не підтримав звільнення Малюка

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка та не підтримав його. За результатами голосування семеро членів комітету висловилися за звільнення, шестеро проголосували проти, ще двоє утрималися. Таким чином, більшість голосів рішення не набрало, і комітет не рекомендує виносити це питання на розгляд парламенту.

Голова СБУ Василь Малюк

Про підсумки засідання повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що така позиція комітету не є формальною забороною для подальшого розгляду питання. Подання президента все одно може бути винесене до сесійної зали Верховної Ради.

Остаточне рішення щодо звільнення голови СБУ ухвалюється виключно голосуванням парламенту, для чого необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів. Водночас, за оцінкою Железняка, на цей момент у залі немає необхідної кількості голосів для підтримки відповідної постанови.



