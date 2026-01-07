Білецький розповів, що відбувається в СБУ після відставки Малюка

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький оцінив кадрові зміни в Службі безпеки України після відставки Василя Малюка, наголосивши, що попри ризики для обороноздатності країни, в СБУ вдалося зберегти професійне ядро.

Білецький про відставку Малюка

За його словами, відставку Малюка можна розцінювати як ослаблення оборонних можливостей держави, однак водночас служба не втратила найбільш досвідчених і результативних фахівців. Саме це коло, за словами Білецького, відповідало за розробку та реалізацію найрезонансніших і найефективніших спецоперацій останніх років.

Білецький окремо звернув увагу на призначення Євгена Хмари тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ. Він зазначив, що Хмара був найближчим соратником Малюка у військовому напрямку і безпосередньо брав участь у плануванні та керівництві ключовими воєнними операціями.

За словами генерала, значною мірою саме Хмара доклався до формування спецпідрозділу "Альфа" у його нинішньому вигляді. Також він відігравав важливу роль під час операції на острові Зміїний, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Позитивно Білецький оцінив і призначення Олександра Поклада на посаду першого заступника голови СБУ. Він наголосив, що це рішення дозволяє зберегти високий професійний рівень служби у сфері контррозвідки.

Зокрема, саме Поклад у квітні 2022 року керував операцією із затримання Віктора Медведчука. Окрім цього, він брав участь у розробці та реалізації операцій із ліквідації високопоставлених російських військових, а також займався виявленням і затриманням ключових агентів російських спецслужб.

На думку Білецького, збереження таких кадрів дозволяє СБУ залишатися ефективною навіть в умовах кадрових змін на найвищому рівні.

