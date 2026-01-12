Еще один глава ОВА ожидает увольнения: Ивана Рудницкого отправят в СБУ

Вскоре могут уволить председателя еще одной областной военной администрации. Речь идет о Волынской ОВА.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий. Фото: из открытых источников

Ее начальника Ивана Рудницкого планируется назначить заместителем председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, сегодня Кабмин должен согласовать увольнение с должности. Затем его назначат в СБУ президентским указом.

"Сам Рудницкий является полковником СБУ, работавшим с контрразведкой. До назначения на должность главы ОВА был начальником управления СБУ на Волыни. Напомню, что это уже третье назначение заместителя главы СБУ за неделю", — отметил Гончаренко.

Волынскую ОВА Иван Рудницкий возглавляет с ноября 2024 года.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и не поддержал его. По результатам голосования семь членов комитета высказались за увольнение, шестеро проголосовали против, еще двое воздержались. Таким образом, большинство голосов решение не набрало, и комитет не рекомендует выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий оценил кадровые изменения в Службе безопасности Украины после отставки Василия Малюка, отметив, что, несмотря на риски для обороноспособности страны, в СБУ удалось сохранить профессиональное ядро.

По его словам, отставку Малюка можно расценивать как ослабление оборонных возможностей государства, однако в то же время служба не потеряла наиболее опытных и результативных специалистов. Именно этот круг, по словам Билецкого, отвечал за разработку и реализацию самых резонансных и эффективных спецопераций последних лет.