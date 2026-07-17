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Такого в Україні ще не було: чим Кабмін Корецького вже став унікальним

В цьому уряді склалася радикальна ситуація: попередні очільники відомств втратили посади у зв'язку зі звільнення прем'єр-міністра, а нових міністрів за квотою президента не було призначено

17 липня 2026, 06:49
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Кравцев Сергей

Кабмін Сергія Корецького вже став унікальним. Весь склад уряду вже є, а за квотою президента – перерва. Про це розповів український дипломат та колишній посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.

Такого в Україні ще не було: чим Кабмін Корецького вже став унікальним

Кабмін. Фото: з відкритих джерел

Дипломат пригадує, що були випадки, коли затримка з міністрами оборони чи закордонних справ зазвичай вирішувалася призначенням когось у статусі виконувача обов'язків з-поміж заступників, або ж міністри попереднього Кабміну продовжували роботу до обрання нових, але так не було, здається, одночасно з двома цими посадами. 

"В цьому уряді склалася радикальна ситуація: попередні очільники відомств втратили посади у зв'язку зі звільнення прем'єр-міністра, а нових міністрів за квотою президента не було призначено взагалі через відсутність подань від Володимира Зеленського та перенесення цього питання на серпень. Є міністри-силовики на посадах під час війни, чи немає — "какая разніца"? Ні! Це — не нормально!", – висловився Валерій Чалий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Федоров відмовив Зеленському: екс-міністр розкрив подробиці розмови із президентом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Верховна Рада схвалила новий склад Кабінету міністрів. При цьому так і не визначившись з новими міністрами оборони та закордонних справ. Юлія Свириденко без зайвих розмов поступилося місцем Сергію Корецькому. Основні ж баталії, як видно, розгорнулися навколо посади міністра оборони. Про що говорить ситуація навколо Михайла Федорова? Кому вигідно зняття Федорова саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Раніше "Коментарі" писали – колишній міністр оборони Михайло Федоров після залишення посади виступив із резонансною заявою, у якій підбив підсумки своєї роботи та запевнив, що за весь час перебування в уряді жодного разу не підвів президента Володимира Зеленського. Під час брифінгу Федоров заявив, що завжди залишався максимально відданим главі держави та працював виключно в інтересах країни. 




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