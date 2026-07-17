Такого в Украине еще не было: чем Кабмин Корецкого стал уникальным

Кабмин Сергея Корецкого уже стал уникальным. Весь состав правительства уже есть, а по квоте президента – перерыв. Об этом рассказал украинский дипломат и бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Дипломат напоминает, что были случаи, когда задержка с министрами обороны или иностранных дел обычно решалась назначением кого-то в статусе исполняющего обязанности из заместителей, или министры предыдущего Кабмина продолжали работу до избрания новых, но так не было, кажется, одновременно с двумя этими должностями.

"В этом правительстве сложилась радикальная ситуация: предыдущие главы ведомств потеряли должности в связи с увольнением премьер-министра, а новых министров по квоте президента не были назначены вообще из-за отсутствия представлений от Владимира Зеленского и перенесения этого вопроса на август. Есть министры-силовики на должностях во время войны, или нет – "какая разница"? Нет! Это – не нормально!", – высказался Валерий Чалый.

Читайте на портале "Комментарии" — Федоров отказал Зеленскому: экс-министр раскрыл подробности разговора с президентом.

Также издание "Комментарии" сообщало — Верховная Рада одобрила новый состав Кабинета министров. При этом, так и не определившись с новыми министрами обороны и иностранных дел. Юлия Свириденко без лишних разговоров уступила место Сергею Корецкому. Основные же баталии, по всей видимости, развернулись вокруг должности министра обороны. О чем говорит ситуация вокруг Михаила Фёдорова? Кому выгодно снятие Федорова именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – бывший министр обороны Михаил Федоров после ухода с должности выступил с резонансным заявлением, в котором подвел итоги своей работы и заверил, что за все время пребывания в правительстве ни разу не подвел президента Владимира Зеленского. В ходе брифинга Федоров заявил, что всегда оставался максимально преданным главе государства и работал исключительно в интересах страны.



