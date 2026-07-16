Федоров вийшов із гучною заявою на фоні відставки

Колишній міністр оборони Михайло Федоров після залишення посади виступив із резонансною заявою, у якій підбив підсумки своєї роботи та запевнив, що за весь час перебування в уряді жодного разу не підвів президента Володимира Зеленського. Під час брифінгу Федоров заявив, що завжди залишався максимально відданим главі держави та працював виключно в інтересах країни.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що за роки його роботи не виникало корупційних скандалів чи будь-яких схем, а серед головних досягнень назвав створення цифрової держави, запуск сервісів "Дія" і "Мрія", реформування податкових правил для ІТ-галузі та масштабну трансформацію оборонних технологій після початку повномасштабної війни.

Водночас ексміністр повідомив, що частина його ініціатив систематично блокувалася. За його словами, він пропонував кадрові зміни у військовому керівництві, зокрема зміну головнокомандувача та призначення сильних командирів корпусів.

Михайло Федоров також заявив, що систему бойового управління "Дельта" доводилося захищати від критики практично всіх головкомів, хоча нині вона, за його словами, стала одним із найуспішніших українських військових цифрових продуктів. Він наголосив, що саме завдяки відкриттю ринку дронів-перехоплювачів приватні компанії отримали можливість швидко тестувати нові розробки, які зараз збивають до 70–90% ударних дронів типу Shahed.

Серед інших результатів він назвав програму "Лінія дронів", яка, за його словами, забезпечує значну частину втрат російської армії на фронті, а також плани закупити цього року рекордні 50 тисяч наземних роботизованих комплексів. Окремо Федоров повідомив, що командир Павло Елізаров подав рапорт на звільнення, висловивши сподівання, що це рішення ще може бути переглянуте.

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