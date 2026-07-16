Хто "з'їв" Федорова: які приховані причини найгучнішої відставки року

Верховна Рада схвалила новий склад Кабінету міністрів. При цьому так і не визначившись з новими міністрами оборони та закордонних справ. Юлія Свириденко без зайвих розмов поступилося місцем Сергію Корецькому. Основні ж баталії, як видно, розгорнулися навколо посади міністра оборони. Про що говорить ситуація навколо Михайла Федорова? Кому вигідно зняття Федорова саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Відставка Федорова

Може проблема не в Сирському і Федорову…

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що насправді є багато причин, чому Федорова відправили у відставку. Є явні причини, які Зеленський сам визнає, а є та, про які не говорять. Зокрема, на поверхню вийшов конфлікт між Зеленським і Федоровим.

"Є дві концепції продовження війни, очевидно не тільки з української сторони, а й зі сторони наших спонсорів. У питання реформування армії на ходу не все так просто. Є, як прихильники, так і противники цього", – зазначив експерт.

За його словами, Федоров пропонував реформу ТЦК, але не міг гарантувати, що від цього мобілізація стане ефективною, а Сирський натякав, що в Росії скоро розпочнеться нова хвиля мобілізації і у нас посиляться проблеми.

"Є й інша проблема, що Зеленському не подобаються яскраві політичні фігури, а Федоров такою став. Не настільки, як говорять деякі експерти, що це може загрожувати рейтингу Зеленського. Він і поруч не стояв з тією підтримкою, яка є у Залужного, Буданова, але причина не тільки у цьому", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Як би там не було, продовжує політтехнолог, винний саме Зеленський. Те ж переформатування Кабміну – це профанація.

"У нас, по суті, немає Кабміну. У нас є набір людей, але так виходить, що як тільки із цих людей хтось стає політичною фігурою і з ним вже не можна як зі шльондрою із борделю, коли можна тебе викинути, не пояснюючи взагалі причини, то з тобою розмова коротка. Взяти ту ж Свириденко, яка говорить що в неї все чудово, але якби було все так чудово, то навіщо ж було її звільняти. Взагалі складається враження що головна проблема була у скандалі між Федоровим і Сирським, а відставка всього уряду – димова завіса, але вона не спрацювала", – зазначив Олексій Голобуцький.

За його словами, у Зеленського було три варіанти, як діяти і, швидше за все, ситуація справді більш, ніж серйозна, але він обрав найгірший варіант, коли питання зависає у повітрі.

"Тобто він відмовився протягувати Клименка на посаду міністра оборони будь-якою ціною, але відмовився повертатися до того, як було. Все пішло в рознос. Це підтверджує й те, що Сирський вже відверто підколює Федорова. Це ще й свідчення того, що Сирський влізає в ту сферу в якій він точно слабший. А це, знову ж таки, підтверджує те, що вже говорилося, а саме - вину самого Зеленського. Як резюме, може проблема не в Сирському і Федорову, а самому Зеленському?", – задається питанням експерт.

Новий уряд отримує короткий кредит довіри

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, тим, хто говорить про "кадрову турбулентність", є що відповісти: турбулентність – це, коли уряд падає без процедури або коли процедура тягнеться місяцями. Тут не сталося ні першого, ні другого.

"Найцікавіше в цій історії – не швидкість. Найгостріша лінія – Міноборони. Михайла Федорова не внесли повторно: за переказами учасників зустрічі фракції з президентом, головним аргументом став системний конфлікт бачень між міністром і головнокомандувачем Сирським. Держава у війні не може дозволити собі два центри управління обороною, і вибір на користь єдності військового управління – прерогатива верховного головнокомандувача. Ціну рішення применшувати не варто: Федоров мав високу довіру, його сім місяців дали аудит відомства й перебудову закупівель, і сам він у прощальному дописі чесно назвав і зроблене, і незавершене. Зеленський сказав, що Федоров залишиться в команді, у якій ролі – поки не оголошено, і до офіційного рішення будь-які версії лишаються спекуляціями", – зазначив експерт.

Він звернув увагу, що уранці перед голосуванням у Києві біля театру Франка та ще в понад десятку міст зібралися мирні "картонкові" акції на підтримку Федорова – від кількох сотень до понад тисячі людей у столиці. Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Це реальна ціна рішення, і замовчувати її безглуздо.

"Але подивімося збоку: країна на пʼятому році великої війни зберігає простір для вуличного протесту за квартал від урядового кварталу, незгодні військові пишуть рапорти, а не щось гірше, і суперечка йде не про напрям – реформи в обороні потрібні всім, – а про виконавця. У Росії неможливий жоден із цих механізмів. Торік "картонкові" протести за НАБУ і САП змусили владу скоригувати рішення – українська система вулицю чує. Цього разу вулиця фактично зафіксувала суспільний контракт із новим урядом: критерії успіху відомі наперед – мобілізація без скандалів, реформа ТЦК, робочий діалог з армією, збереження темпу оборонних інновацій. Що з цього Україні. Відповідь на картонки – не мегафон, а результати. Новий уряд отримує короткий кредит довіри з публічно виписаними умовами, і це не загроза, а здорова дисципліна для влади воєнного часу. А демократія, що проходить такі стрес-тести під ударами, – найсильніший аргумент Києва в розмові з партнерами, яким набридли абстрактні слова про "захист демократії": ось вона, працює", – висловився Ігор Петренко.

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