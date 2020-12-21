Замглавы ОПУ написал заявление о приостановлении служебных полномочий: первые подробности

Скандальный заместитель председателя Офиса главы государства Олег Татаров, которому представители Национального антикоррупционного бюро предъявили подозрение в коррупционных действиях, решил добровольно покинуть пост. Но пока временно — на время проведения уголовного процесса.

Такую информацию предоставил представителям советник Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, из-за резонанса в общественности и для того, чтобы избежать ложного трактования результатов процесса, заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров написал заявление на имя Ермака о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей, а также попросил передать его пост другому должностному лицу.

Ранее "Комментарии" писали о том, что вручение подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову – это политический процесс, который без обнародования доказательной базы выглядит, как политическая расправа директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом политолог Тарас Семенюк заявил в интервью журналистам.

Кроме того, портал сообщал о том, что 18 декабря НАБУ сообщило о подозрении в совершении преступления заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Татаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. То есть, в предложении или предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды. По мнению следствия, заместитель руководителя ОП может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за получение недостоверного письменного заключения от судебного эксперта в деле, касающемся завладения 81 млн грн Нацгвардии Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!