Замглавы ОПУ написал заявление о приостановлении служебных полномочий: первые подробности

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Дмитрий Симоненко
Скандальный заместитель председателя Офиса главы государства Олег Татаров, которому представители Национального антикоррупционного бюро предъявили подозрение в коррупционных действиях, решил добровольно покинуть пост. Но пока временно — на время проведения уголовного процесса.
Такую информацию предоставил представителям советник Андрея Ермака Михаил Подоляк.
По его словам, из-за резонанса в общественности и для того, чтобы избежать ложного трактования результатов процесса, заместитель главы Офиса Президента Украины Олег Татаров написал заявление на имя Ермака о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей, а также попросил передать его пост другому должностному лицу.
Ранее "Комментарии" писали о том, что вручение подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову – это политический процесс, который без обнародования доказательной базы выглядит, как политическая расправа директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом политолог Тарас Семенюк заявил в интервью журналистам.
Кроме того, портал сообщал о том, что 18 декабря НАБУ сообщило о подозрении в совершении преступления заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Татаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. То есть, в предложении или предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды. По мнению следствия, заместитель руководителя ОП может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за получение недостоверного письменного заключения от судебного эксперта в деле, касающемся завладения 81 млн грн Нацгвардии Украины.
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