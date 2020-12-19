Политолог назвал дело Татарова политической расправой

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Станислав Молчанов
Вручение подозрения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову – это политический процесс, который без обнародования доказательной базы выглядит, как политическая расправа директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом политолог Тарас Семенюк заявил в интервью журналистам.
Олег Татаров
Говоря о необходимости вмешаться в эту ситуацию Верховной Раде, политолог отметил, что именно нынешний созыв парламента должен решить правовую коллизию вокруг директора НАБУ.
Отвечая на вопрос о том, не усугубит ли "дело Татарова" кризис вокруг антикоррпуционных органов, политолог сказал: "Его нет. Ведь проблем с НАБУ, как с органом, на сегодня нет. Никто не говорит, что НАБУ надо сносить. И мы не можем себе это позволить, это несёт репутационные риски для Украины. Но вопрос директора НАБУ, который по решению суда внесён в реестр коррупционеров – это уже серьёзная проблема, которая несёт угрозу репутации этому органу. Не может человек, признанный коррупционером, возглавлять антикоррупционную институцию", — подытожил Тарас Семенюк.
Как известно, ранее замглавы ОПУ Олег Татаров заявил, что Артем Сытник не может занимать должность директора НАБУ после решения КС о незаконности его назначения. 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Олега Татарова о возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу застройщика Максима Микитася.
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