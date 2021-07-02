Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО)

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Вечканова Елена
В Украине
вспыхнул очередной сексистский скандал — в этот раз благодаря подготовке Министерства
обороны к участию в торжественном параде к 30-летию Независимости Украины. Вечером
1 июля Сети появились снимки, где женщины-военнослужащие готовятся маршировать
главной площадью страны… на каблуках.
Министру обороны Тарану вручили туфли для марша. Фото: Ирина Геращенко / Telegram
Очень многие
общественные деятели высказали свое недовольство подобным раскладом. По мнению народной
депутатки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, приказом о подобной парадной
форме глава Минобороны разом перечеркнул все попытки предыдущей власти добиться
для женщин равных прав в армии.
Уже в пятницу, 2
июля, во время заседания парламента депутаты (как женщины, так и мужчины) от
разных политических сил открыто выразили недовольство подобным решением
относительно парадной формы для украинок в армии.
После нескольких разгромных выступлений с критикой в сторону руководителя Минобороны Андрея Тарана несколько нардепок демонстративно вручили ему по паре туфель, предложив самостоятельно попробовать помаршировать по плацу в жару и на каблуках. Также, по словам Геращенко, такой же "презент" народные избранницы подготовили и для Владимира Зеленского.
Решат ли сменить форму
для женщин-военнослужащих, пока неизвестно. К слову, впервые для
представительниц женского пола участие в параде ко Дню независимости стало
возможным только в 2018 году. Тогда они прошлись киевскими улицами в военных
берцах.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто и почему набросился с кулаками на одного из "слуг народа" в
кулуарах Рады. Подробности и видео ищите в нашем материале.
Также на портале
можно узнать, кому из депутатов принадлежит идея "расстрелять "ОПЗЖ" и зачем это нужно.
Детали — в публикации.
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