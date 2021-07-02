logo
Русский Українська

BTC/USD

32956.41

ETH/USD

2037.89

LTC/USD

131.84

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО)

Андрею Тарану предложили самому помаршировать в жару на каблуках

сегодня, 11:30
Автор:

Вечканова Елена

В Украине вспыхнул очередной сексистский скандал — в этот раз благодаря подготовке Министерства обороны к участию в торжественном параде к 30-летию Независимости Украины. Вечером 1 июля Сети появились снимки, где женщины-военнослужащие готовятся маршировать главной площадью страны… на каблуках.

Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО)

Министру обороны Тарану вручили туфли для марша. Фото: Ирина Геращенко / Telegram

Очень многие общественные деятели высказали свое недовольство подобным раскладом. По мнению народной депутатки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, приказом о подобной парадной форме глава Минобороны разом перечеркнул все попытки предыдущей власти добиться для женщин равных прав в армии.

"Проблем остается много. Наши военные до сих пор не имеют женского белья, им выдают мужское, нет и бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. Но мне и в голову не могло прийти, что министр, вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на асфальте! На раскаленном асфальте!" — высказала Геращенко свое возмущение в личном Telegram-канале.

Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 2

Уже в пятницу, 2 июля, во время заседания парламента депутаты (как женщины, так и мужчины) от разных политических сил открыто выразили недовольство подобным решением относительно парадной формы для украинок в армии.

После нескольких разгромных выступлений с критикой в сторону руководителя Минобороны Андрея Тарана несколько нардепок демонстративно вручили ему по паре туфель, предложив самостоятельно попробовать помаршировать по плацу в жару и на каблуках. Также, по словам Геращенко, такой же "презент" народные избранницы подготовили и для Владимира Зеленского.

Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 3
Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 4
Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 5
Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 6
Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО) - фото 7

Решат ли сменить форму для женщин-военнослужащих, пока неизвестно. К слову, впервые для представительниц женского пола участие в параде ко Дню независимости стало возможным только в 2018 году. Тогда они прошлись киевскими улицами в военных берцах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто и почему набросился с кулаками на одного из "слуг народа" в кулуарах Рады. Подробности и видео ищите в нашем материале.

Также на портале можно узнать, кому из депутатов принадлежит идея "расстрелять "ОПЗЖ" и зачем это нужно. Детали — в публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/irynagerashchenko/335
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ