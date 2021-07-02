Зачем министру обороны в Раде подарили женские туфли (ФОТО)

В Украине вспыхнул очередной сексистский скандал — в этот раз благодаря подготовке Министерства обороны к участию в торжественном параде к 30-летию Независимости Украины. Вечером 1 июля Сети появились снимки, где женщины-военнослужащие готовятся маршировать главной площадью страны… на каблуках.



Министру обороны Тарану вручили туфли для марша. Фото: Ирина Геращенко / Telegram

Очень многие общественные деятели высказали свое недовольство подобным раскладом. По мнению народной депутатки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, приказом о подобной парадной форме глава Минобороны разом перечеркнул все попытки предыдущей власти добиться для женщин равных прав в армии.

"Проблем остается много. Наши военные до сих пор не имеют женского белья, им выдают мужское, нет и бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. Но мне и в голову не могло прийти, что министр, вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на асфальте! На раскаленном асфальте!" — высказала Геращенко свое возмущение в личном Telegram -канале.





Уже в пятницу, 2 июля, во время заседания парламента депутаты (как женщины, так и мужчины) от разных политических сил открыто выразили недовольство подобным решением относительно парадной формы для украинок в армии.

После нескольких разгромных выступлений с критикой в сторону руководителя Минобороны Андрея Тарана несколько нардепок демонстративно вручили ему по паре туфель, предложив самостоятельно попробовать помаршировать по плацу в жару и на каблуках. Также, по словам Геращенко, такой же "презент" народные избранницы подготовили и для Владимира Зеленского.

Решат ли сменить форму для женщин-военнослужащих, пока неизвестно. К слову, впервые для представительниц женского пола участие в параде ко Дню независимости стало возможным только в 2018 году. Тогда они прошлись киевскими улицами в военных берцах.



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