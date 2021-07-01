«Будут выносить вперед ногами»: на кого из «слуг народа» напали в Раде и почему (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Одна из главных
горячих новостей дня — попытка отечественной журналистки Ирмы Крат устроить
драку в кулуарах Верховной Рады. Как сообщает инсайдерский Telegram-канал "Через плечо", объектом "внимания"
активистки стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.
Журналистка Ирма Крат напала на нардепа Потураева. Фото: Слово і діло
Крат попыталась
ударить нардепа во время его выступления перед журналистами. К слову, политик
уже изначально говорил о том, что на пресс-конференции присутствуют люди, которых
нельзя воспринимать как тех, кто ведет журналистскую деятельность, явно намекая
на Ирму Крат. Подобное положение вещей явно не понравилось женщине.
Именно поэтому в ход
очень быстро пошли кулаки, а затем — и сумка с личными вещами. К слову, сумкой Крат
практически смогла достичь "цели", но Потураеву удалось уклониться от
нацеленного в него "орудия".
На инцидент
быстро отреагировала охрана, находящаяся в коридорах парламента, отведя воинственную
журналистку в сторону. Как стало чуть позже, подобную агрессию у Ирмы Крат
вызвал запуск рынка земли в Украине, который официально состоялся в четверг, 1
июля 2021 года.
По мнению Ирмы
Крат, как только украинцы закончат со своими огородами, в Киеве стоит ждать
огромных акций протеста, направленных на земельный рынок. Журналистка считает,
что активисты из разных областей ближе к осени соберутся под парламентом, а
затем начнут "выносить вперед ногами", судя по всему, тех, кто причастен к
запуску данной инициативы.
Также Крат подчеркнула,
что народ сейчас якобы "очень рассержен" тем, что его мнение при работе над рынком
земли, попросту не учли.
В данный момент
парламентские корреспонденты портала "Комментарии" пытаются выяснить, понесет
ли Ирма Крат некое дисциплинарное наказание за свой поступок, и не лишат ли ее аккредитации в Раду.
К слову, Никита Потураев уже не впервые за последние недели находится посреди парламентских
скандалов, связанных с применением физической силы. "Комментарии" уже рассказывали
ранее, почему депутат от "Слуги народа" предложил украинцам сжечь "ОПЗЖ".
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