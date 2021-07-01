«Будут выносить вперед ногами»: на кого из «слуг народа» напали в Раде и почему (ВИДЕО)

Одна из главных горячих новостей дня — попытка отечественной журналистки Ирмы Крат устроить драку в кулуарах Верховной Рады. Как сообщает инсайдерский Telegram-канал "Через плечо", объектом "внимания" активистки стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.



Журналистка Ирма Крат напала на нардепа Потураева. Фото: Слово і діло

Крат попыталась ударить нардепа во время его выступления перед журналистами. К слову, политик уже изначально говорил о том, что на пресс-конференции присутствуют люди, которых нельзя воспринимать как тех, кто ведет журналистскую деятельность, явно намекая на Ирму Крат. Подобное положение вещей явно не понравилось женщине.

Именно поэтому в ход очень быстро пошли кулаки, а затем — и сумка с личными вещами. К слову, сумкой Крат практически смогла достичь "цели", но Потураеву удалось уклониться от нацеленного в него "орудия".

На инцидент быстро отреагировала охрана, находящаяся в коридорах парламента, отведя воинственную журналистку в сторону. Как стало чуть позже, подобную агрессию у Ирмы Крат вызвал запуск рынка земли в Украине, который официально состоялся в четверг, 1 июля 2021 года.

"Они каждый день обещали, что по рынку земли состоится референдум. А последние дни прошли в стиле "деньги любит тишины", только "продажа земли любит тишину". Так вот: не будет по-тихому!" — подчеркнула зачинщица конфликта, объясняя причины своего поступка.

По мнению Ирмы Крат, как только украинцы закончат со своими огородами, в Киеве стоит ждать огромных акций протеста, направленных на земельный рынок. Журналистка считает, что активисты из разных областей ближе к осени соберутся под парламентом, а затем начнут "выносить вперед ногами", судя по всему, тех, кто причастен к запуску данной инициативы.

Также Крат подчеркнула, что народ сейчас якобы "очень рассержен" тем, что его мнение при работе над рынком земли, попросту не учли.

"Был бы еще внутренний рынок, мы бы как-нибудь стерпели, между собой бы договорились, — добавила она. — Но сейчас в законе есть поправка о том, что украинскую землю могут брать как заставу банки с иностранным капиталом".

В данный момент парламентские корреспонденты портала "Комментарии" пытаются выяснить, понесет ли Ирма Крат некое дисциплинарное наказание за свой поступок, и не лишат ли ее аккредитации в Раду.

К слову, Никита Потураев уже не впервые за последние недели находится посреди парламентских скандалов, связанных с применением физической силы. "Комментарии" уже рассказывали ранее, почему депутат от "Слуги народа" предложил украинцам сжечь "ОПЗЖ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!